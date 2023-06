Isobel Kinnear, la magliettina è striminzita e troppo trasparente: è boom di commenti

La bellissima Isobel Kinnear colpisce ancora dritto ai cuori i suoi fan. La magliettina è molto striminzita e si vede tutto.

Nonostante non abbia vinto Amici, per moltissimi è stata lei, la bellissima e bravissima Isobel, la vincitrice morale dell’edizione 2023 del padre di tutti i talent. È giunta in finale insieme i cantanti Wax e Angelino, oltre che al ballerino Mattia, che poi ha trionfato. Per la ballerina sono arrivate fin da subito grandi soddisfazioni a livello professionale.

Non per nulla ha già ricevuto proposte anche a stampo internazionale. Felicissima di tutto ciò è chiaramente la sua coach, che l’ha vista crescere all’interno della prestigiosa scuola di Amici di Maria De Filippi . Stiamo parlando dell’integerrima Alessandra Celentano, confermatissima anche per la prossima edizione del padre di tutti i talent. L’insegnante ha espresso magnifiche parole per la sua allieva, definendole un’artista completa.

Ed è già nel corso della finale che Isobel ha ampiamente dimostrato di meritare gli elogi e della sua coach, con la quale ha uno splendido rapporto. La ragazza, difatti, non sa solo ballare molto bene, dimostrando di essere particolarmente versatile, ma sa letteralmente mordere il palcoscenico in qualità di eccellente performer. Se la cava egregiamente nel canto e sa pure recitare.

Un’artista completa

Sarebbe dunque perfetta come protagonista di un Musical, sia cinematografici che teatrali. Di recente ha anche debuttato alla conduzione di Amici Full Out, in compagnia del carismatico Nicolò De Devitiis. Questa è stata la realizzazione di un sogno per lei, che ha come punto di riferimento assoluto a livello professionale un’altra insegnante di Amici. Stiamo parlando della meravigliosa Lorella Cuccarini.

Lory non è solo la più amata dagli italiani, ma anche una delle migliori showgirl che può vantare di avere il nostro Paese, Isobel è anche una giovane donna molto simpatica, spigliata e soprattutto bellissima. Particolarmente attiva sui Social, ama incantare con la sua bellezza i suoi estimatori, che sono letteralmente pazzi di lei. Ora alcuni scatti li hanno mandati in delirio.

Il top rivela un po’ troppo

Sorridente e con un look molto casual, ha voluto trascorrere una bella serata nella Capitale. Borsa a tracolla, jeans e croques ai piedi. Capelli sciolti e trucco quasi inesistente. Il top leggero e striminzito e dotato di trasparenze ha rivelato il suo seno, che, complice anche la luce del flash, si è riuscito a notare ancora di più.

Tantissimi i consensi ottenuti dai suoi fan e dai suoi colleghi, come Ramon Agnelli che l’ha definita “una sirena”. A lui lei ha prontamente risposto con infinito affetto, definendolo “il suo amore”. Tra i tanti commenti presenti anche quello del vincitore Mattia che ha scherzato sulla scelta della ragazza di indossare le ciabatte, che di solito è un suo vezzo.