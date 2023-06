Kate Middleton, qualcuno spiffera orribile segreto: “Non cammina più”

Kate Middleton e quel terribile segreto spifferato da qualcuno molto vicino alla principessa del Galles, a quanto pare non riuscirebbe più a camminare e i sudditi si preoccupano per la sua salute.

La principessa del Galles, Kate Middleton non riuscirebbe più a camminare, secondo una fonte molto vicina a lei che ha spifferato tutto ai media locali. La moglie di William pare non avere mai pace, in quanto è oppressa non solo dagli impegni che l’etichetta le impone, ma anche da tutti quei pettegolezzi che la mettono sempre sotto pressione.

Da voci di corridoio pare che tra Kate Middleton e suo marito William le cose non vadano più molto bene, colpa forse di quei rumors sul possibile divorzio di Rose Hanbury dal marchese David Cholmondeley? Per chi non lo sapesse Rose viene additata dai media britannici come la possibile amante del principe del Galles, che questo divorzio sia l’inizio di una possibile rottura di William e Kate?

Il brutto soprannome dato a Kate

I paparazzi non vogliono proprio dare tregua a Kate Middleton la quale è stata accusata di non fare abbastanza nella Royal Family. A paragone di tuti gli impegni ufficiali a cui prendeva parte Lady Diana, la nuora avrebbe partecipato a molti meno secondo gli inglesi, i quali accusano la principessa di impegnarsi poco nelle sue uscite pubbliche.

La Middleton ha sempre dichiarato però di non volersi allontanare troppo dai suoi figli, vista la loro giovane età, non vuole lasciarli soli. A tal proposito aveva ottenuto il benestare dalla Regina Elisabetta II stessa, la quale le aveva dato carta bianca sulla gestione dei suoi figli, impegno che anche Re Carlo III ha deciso di rispettare. Nonostante le sue motivazioni più che lecite, gli inglesi hanno dato a Kate un soprannome per niente gratificante, cioè Princess of Slough, che possiamo tradurre come la principessa noiosa.

L’insofferenza di Kate Middleton

In passato, Harry aveva gettato la cognata “in pasto agli squali”, comunicando ai media locali un terribile segreto, cioè che Kate Middleton non riuscisse più neanche a camminare tra le mura di Kensington Palace, non potendo neanche rilassarsi come faceva Lady Diana, nel loro sontuoso giardino. Proprio per questo i principi del Galles avevano deciso di trasferirsi nella residenza di Adelaide Cottage per stare più tranquilli e lontano dal caos che regnava a Palazzo.

A prescindere dalla nuova location di adesso, decisa da Re Carlo III, questa notizia è stata portata di nuovo a galla, in quanto pare che la principessa in realtà stia continuando a vivere quel periodo di malessere accusato tempo fa. Sarebbe molto stressata e farebbe fatica a dormire, per questo Kate e William dormirebbero in camere separate, per cercare di ritrovare la pace interiore in solitaria.

Ovviamente questa pratica è sempre stata una consuetudine tra i nobili, per chi non sapesse di questa antica usanza intrapresa anche da Elisabetta e Filippo, vi basterà guardare una qualunque puntata della serie cult di Netflix, Bridgerton, per ritrovare tutto questo. Speriamo quindi che semplicemente i principi del Galles abbiano voluto portare avanti una tradizione piuttosto che pensare possa essere l’inizio della loro rottura come coppia.