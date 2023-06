Mediaset, contratto stracciato per l’amatissima: ecco chi la sostituirà | Pronte già le carte

Mediaset, in questo momento così duro per l’Azienda per via della dipartita di Silvio Berlusconi, sono in corso molti cambiamenti. Adesso si parla anche di contratto stracciato per lei. Di chi si tratta?

È certamente una fase molto delicata e di grandi cambiamenti, alcuni dei quali lasceranno basiti i più, quella che sta subendo e vivendo l’Azienda Del Biscione. Dopo l’inaspettata dipartita dell’ex Premier Silvio Berlusconi, che l’ha creata e ha dato tanto lavoro sia a davanti che dietro le quinte a moltissime persone, bisognerà prendere tante altre nuove decisioni.

L’AD, ovvero il bravo e accorto Pier Silvio, ha scritto una lettera lunga e accorata per ricordare il compianto padre e per rassicurare i suoi collaboratori, dipendenti e azionisti, sul futuro di Mediaset e sull’impronta che vorrà continuare a dare al suo lavoro. Nelle sue parole tanto dolore, ma anche immensa grinta e ingente determinazione.

Tuttavia il lavoro non si ferma e si sta per l’appunto lavorando da tempo alla nuova stagione 2023/2024. Ora moltissime trasmissioni, comprese quelle storiche, sono andate in standby per poi tornare a farci compagnia in autunno, per l’appunto da settembre. Se la bellissima Barbara D’Urso ha salutato i suoi telespettatori nel corso dell’ultima puntata di stagione di Pomeriggio Cinque, dicendo che non aveva intenzione di lasciare la Mediaset, ora potrebbe essere un altra donna a doverlo fare.

A rischio una grande protagonista

I rumors che riguardano gli addii e ritorni sulle varie Reti da parte di grandi protagonisti sono forti e continuano da diversi mesi. Alcuni si sono rivelati dei meri chiacchiericci, altri invece delle tristi realtà. Pensiamo ad esempio quello relativo a Fabio Fazio in Rai, che poi ne ha ufficialmente annunciato l’addio.

A seguirlo a Discovery sarà l’amica Luciana Littizzetto. Tornando alla Mediaset si vocifera, di due abbandoni. Riguarderebbero Amici, che è uno dei programmi di maggior punta dell’Azienda. Raimondo Todaro potrebbe lasciare il Talent dopo alcuni dissidi con Queen Mary, mentre Lorella Cuccarini pare che stia valutando nuove proposte Rai. Tuttavia a rischiare realmente il posto è un’altra donna.

Amici, Arisa sostituita da Patty?

Si tratta di Rosalba Pippa, in arte Arisa. A rivelarlo sarebbe stato il portale Dagospia, che ci avrebbe fatto sapere che addirittura sarebbe bella che pronta una nuova sostituta. Così esattamente si legge sul portale: “Patty Pravo entrerà nel team di Amici, il programma cult di Maria De Filippi? La dive non conferma e non smentisce. Sarebbe comunque una scelta iconica da parte di Queen Mary“.

Se tuttavia si è pensato a un addio di Arisa è perché durante una chiacchierata sua a Diva e Dona, l’artista ha rivelato che, sebbene si trovi molto bene alla corte di Queen Mary, per poter lavorare ancora ad Amici, deve trovare un punto di incontro con la produzione, al fine di avere maggior tempo per dedicarsi ad altri lavori. Ora i suoi fan incrociano le dita, sperando che abbiano trovato un punto di incontro.