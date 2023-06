Silvia Toffanin, perché al funerale era in seconda fila e non accanto al compagno: il motivo ben preciso

Sta soffrendo tantissimo anche lei in questo momento, la meravigliosa Silvia Toffanin. In molti si sono chiesti perché ai funerali di stato del suocero fosse in seconda fila. Il motivo è molto semplice.

Sono stati indetti i Funerali di Stato per l’ex Premier Silvio Berlusconi. Tantissimi gli speciali a lui dedicati non solo sulle Reti Mediaset, nonché i messaggi Social che pullulano ovunque per ricordarlo. Molti colleghi e vip hanno voluto regalare ai propri followers scatti per lo più amarcord, per ricordare quell’uomo che ha dato loro lavoro per primo.

Tantissimi poi sono voluti essere presenti in chiesa, come la splendida Alba Parietti, che ci ha tenuto a ricordarlo come un uomo speciale, durante una sua intervista a caldo. Lo stesso ha fatto Barbara D’Urso, visibilmente commossa e con il cuore spezzato in mille pezzi. Tuttavia tra le donne maggiormente in nel mirino in quel momento tanto delicato per la famiglia Berlusconi è stata Silvia Toffanin.

Compagna storica da più di 20 anni e compagna di Pier Silvio è apparsa molto affranta. A infonderle coraggio poco prima della cerimonia è stata un’altra punta di amante delle Reti Mediaset, o meglio una delle sue regine. Stiamo parlando di Maria De Filippi, che negli scorsi mesi ha subito un altro terribile lutto. Ci riferiamo ovviamente alla scomparsa del marito Maurizio Costanzo.

A sostenerla Queen Mary

Le due sono state vicine al funerale e Queen Mary si è anche distinta per la sua scelta di indossare una camicia bianca, quando tutti gli altri avevano optato per look scuri e per lo più di colore nero. Silvia non si è seduta dunque insieme ai suoi bambini, quali Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, nel banco con il compagno, ma in seconda fila.

Lo hanno notato anche i numerosissimi telespettatori che hanno seguito da casa in diretta le esequie. Tantissimi altri hanno preferito seguire l’evento dai maxi schermi siti in Piazza Duomo. Erano tantissimi e a fine funerale i figli di Silvio, all’uscita del Duomo, si sono fermati qualche istante, visibilmente commossi, per ringraziarli per il tanto affetto dimostrato nei loro confronti e soprattutto del loro papà.

Silvia Toffanin seduta in seconda fila: il motivo

Tuttavia se la Toffanin ha vissuto la cerimonia in una maniera più defilata è per il fatto che Pier Silvio, essendo Funerali di Stato, si è dovuto sedere in prima fila in compagnia degli altri fratelli e di Sergio Mattarella. Del resto anche gli altri consorti hanno dovuto fare la stessa scelta della splendida conduttrice veneta.

In ogni caos lei è una persona molto riservata e ha capito che, pur facendo parte lei stessa della famiglia Berlusconi, quello era un momento in cui il suo compagno doveva stare vicino ai suoi fratelli, in particolare all’adorata Marina. A lui tra l’altro è anche stato affidato il compito di ricordare con uno struggente messaggio il suo papà. Un papà che sarà certamente molto orgoglioso di lui