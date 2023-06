Ilary Blasi, cicogna in arrivo in famiglia: l’annuncio di poche ore fa

I fan di ilary Blasi a stento riescono a crederci! A breve accoglierà l’ennesima cicogna. Cosa sta succedendo nella vita della conduttrice? Ecco tutta la verità.

Ilary Blasi è al timone della conduzione dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, quindi fino al termine farà compagnia agli italiani il lunedì sera su canale 5. Questa settimana non è andata in onda la diretta della semifinale per la morte improvvisa di Silvio Berlusconi. Sul web sta circolando un video in cui l’inviato Alvin ha dato la triste notizia ai naufraghi che, ovviamente, sono rimasti a bocca aperta.

Le prime puntate non sono passate inosservate non solo per look e outfit scelti, ma anche per delle frecciatine velate fatte all’ormai ex marito Francesco Totti. Dall’estate dell’anno scorso fino a oggi è stata inevitabilmente al centro del gossip per la separazione, in quanto all’inizio si dava la colpa a Noemi Bocchi. Senza alcuna esitazione l’ex capitano della Roma ha riferito che lei è arrivata in un secondo momento, quando il matrimonio era giunto al capolinea.

Alcuni flirt sono stati attribuiti a Ilary Blasi, ma del tutto infondati fino a quando è stata beccata in compagnia dell’affascinante imprenditore tedesco Bastian Muller. La prima foto li ha mostrati in atteggiamenti intimi nell’aeroporto di Zurigo e dopo qualche mese hanno ufficializzato.

Ora i due ex coniugi sono alle prese con gli avvocati per l’affidamento dei figli e la divisione dei beni di famiglia. Qualcuno insinua che addirittura non si rivolgano più la parola. La conferma di quanto detto non è arrivata, ma per ora l’attenzione è rivolta all’arrivo della cicogna nella casa Blasi. Che la conduttrice sia incinta? Andiamo a scoprirlo.

Ilary Blasi l’ha annunciato da poco

Di recente Vladimir Luxuria sul suo Twitter ha condiviso uno scatto con i due mentre si trovavano nello stesso locale a una festa. Quando le hanno chiesto di palesare una preferenza tra lui e Totti, l’opinionista ha risposto che si tratta di gusti.

In tanti sperano che sia la volta buona per la conduttrice, in quanto qualcuno vorrebbe che la notizia della gravidanza riguardasse proprio lei. In realtà non è così perché una persona vicina a lei diventerà madre. La persona in questione è la sorella Melory Blasi.

“In un batter d’occhio ti trovi all’ottavo mese”

Nata il 1° novembre 1990 a Roma, è sposata con Tiziano Panucci dal 2017 dopo un lungo fidanzamento. Nella vita privata è un’ortottista affermata e non si sa tanto sul suo conto perché tende a esporsi poco sul web.

Da qualche giorno non solo ha annunciato che a breve diventerà madre, ma potrà accogliere una splendida bambina tra le sue braccia. Ilary Blasi sarà zia per la terza volta. Inevitabili sono stati gli auguri dalla stragrande maggioranza del popolo del web.