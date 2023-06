Funerali Berlusconi, Maria De Filippi vestita di bianco: il motivo fa venire la pelle d’oca

Maria De Filippi, non è certamente passata inosservata la sua scelta di vestirsi di bianco al funerale di Silvio Berlusconi. Il perché della sua singolare decisione.

Spezza il cuore in mille pezzi l’idea che qualche mese fa a tenerle la mano in chiesa al funerale del suo adorato marito Maurizio Costanzo, ci fosse colui che ora lei sta piangendo amaramente. Difatti a sostenerla allora per la perdita di un adorato compagno di una vita era stato proprio Silvio Berlusconi.

La regina indiscussa delle Reti Mediaset non poteva di certo mancare ai funerali di stato di quell’uomo che ha fondato quell’azienda dove lei opera da tantissimi anni con ingente successo e che è stato anche un grande amico per lei. Poco prima della cerimonia la conduttrice ha fatto forza alla collega Silvia Toffanin e ai figli Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, il primo adolescente e la seconda ancora una bambina.

La De Filippi ha optato per quel triste evento per un look molto sportivo, che ha anche messo in risalto il suo fisico atletico. Jeans stretti neri con scarpe da ginnastica e camicia bianca strentch a maniche lunghe. Capelli sciolti biondissimi e occhiali da sole dalle lenti oscure, trucco appena accennato e una leggera abbronzatura, segno dei primi istanti passati al sole.

La prima estate senza il suo Maury

Questa è la prima estate che lei trascorrerà senza la compagnia del suo Maury. Con lui ha vissuto un’intensissima storia d’amore, fatta anche di tantissima complicità. La loro coppia è stata una delle più longeve all’interno del mondo dello spettacolo, nonché una della più amate. Insieme avevano adottato Gabriele, che oggi è diventato uno splendido giovane uomo.

Il ragazzo ha deciso di lavorare dietro le quinte in TV con la sua splendida mamma. Una mamma che oggi è molto orgogliosa di lui e del fatto che, quando ha concluso una sua importante convivenza, non è tornato a casa dei genitori, ma ha continuato a vivere da solo, mostrando grande maturità. Certamente trascorrerà anche lui dei giorni di relax insieme a a lei come i suoi amici più cari

L’insolito outfit di Maria

Torniamo ora al funerale di Berlusconi. Tutti gli altri partecipanti erano vestiti di scuro, soprattutto di nero, come ci si aspetta a un funerale. Lei è stata l’unica a voler indossare un indumento bianco e candido senza fronzoli e molto easy, come per l’appunto una camicia bianca, che tra l’altro le donava tantissimo. A spiegare il motivo di questa sua scelta è stato spiegato da Cesara Buonamici.

Queste le parole: “Il protocollo dei funerali di stato vuole che l’abito sia nero, ma certamente avrà scelto il bianco perché sa che lui avrebbe voluto così”. A darle man forte in tale direzione è stata poi la collega Elena Guarnieri che ha infatti confermato: “Berlusconi diceva sempre: “Vestitevi di chiaro e se potete portare i capelli biondi, perché quelli scusi non fanno passare la luce”, lo diceva sempre anche a me”.