Silvio Berlusconi, l’ultima foto social prima di morire: sotto il post pervade la tristezza generale

La morte di Silvio Berlusconi è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ecco la dedica fatta sui social da lui qualche giorno prima del suo addio.

Silvio Berlusconi, soprannominato il Cavaliere, è stato Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana per ben quattro volte e un affermato imprenditore italiano. Nato a Milano il 29 settembre 1936, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Milano. Subito dopo ha mosso i suoi primi passi nel campo dell’edilizia per poi passare alla fondazione della società Fininvest nel 1975.

Nel 1993 è stata la volta della società Mediaset. Nello stesso anno si è voluto mettere alla prova nel settore della politica fondando il partito Forza Italia di centro-destra. Nel 2013 è stato eletto senatore e, secondo la rivista Forbes, nel 2009 è risultato il sesto uomo più ricco d’Italia.

Tutti sono concordi nel dire che sia stato un uomo di grande talento e ingegno, dato che è partito dal nulla per arrivare a costruire un grande impero economico. All’inizio ha svolto vari lavori come il venditore porta a porta. Con le scelte giuste è riuscito ad affermarsi nell’edilizia, della comunicazione, della politica e dello sport.

Purtroppo è venuto a mancare lunedì 12 giugno 2023 nell’ospedale San Raffaele di Milano. I funerali si terranno alle ore 15.00 nel Duomo di Milano e sarà presente il Presidente Sergio Mattarella. In queste ore tanti sono stati i messaggi di condoglianze alla famiglia e a questi ha dedicato un post qualche giorno prima del suo addio.

La dedica di Silvio Berlusconi

“Con Silvio Berlusconi muore la mia vecchia vita…Oggi provo solo dolore, e quello non si spiega”, Francesca Pascale ha speso queste parole nell’intervista rilasciata a La Repubblica. Ha anche aggiunto che sarà presente per l’ultimo saluto.

Non poteva mancare il messaggio di Pier Silvio Berlusconi: “E’ stato un uomo che ha dato tanto. Che ha creato tantissimo…il mio papà vi ha sempre amato tutti, uno per uno”. Nel frattempo altri hanno reso omaggio alla sua immagine facendo uso dei social. A sua volta Berlusconi ha speso belle parole per una categoria specifica.

“Anni di dedizione, abnegazione…sacrificio”

“Oggi festeggiamo i 209 anni dalla nascita dell’Arma dei Carabinieri. 209 anni di dedizione, abnegazione, spirito di sacrificio, indefesso servizio volto a garantire, in Italia e all’estero, pace e sicurezza. Rivolgo al Comandante Generale Teo Luzi e a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri i miei più vivi auguri per questa importante ricorrenza uniti ad una profonda gratitudine per l’encomiabile servizio svolto in questi oltre due secoli a tutela della collettività”.

Il post risale al 5 giugno e si possono leggere tanti commenti e like, chiaro segno che era molto amato anche sui social. Sicuramente non sarà dimenticato colui che ha trasformato l’Italia sotto vari punti di vista.