Cancellato il Trono Classico di Uomini e Donne: è la fine di un’era

La notizia è arrivata inaspettatamente e i fan del programma televisivo Uomini e Donne stentano a crederci. Ecco qual è la verità.

Uomini e Donne fin dalla prima puntata, andata in onda tantissimi anni fa, riscuote un grande successo e il merito è di chi si mette alla prova davanti alle telecamere. Lo scopo è quello di trovare l’anima gemella tra i vari partecipanti e qualcuno riesce in questo intento. Si possono menzionare delle coppie nate al centro dello studio come Beatrice Valli e Marco Fantini, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota.

Da non dimenticare Natalia Paragoni, che a breve renderà padre Andrea Zelletta. Per quanto riguarda i troni dell’ultima edizione, il lieto fine c’è stato per Lavinia Mauri e Federico Nicotera con le rispettive scelte, Alessio Corvino e Carola Carpanelli. I primi si stanno vivendo nella quotidianità spostandosi con i mezzi di trasporto mentre gli altri due hanno valutato la convivenza.

Purtroppo Nicole Santinelli ha lasciato Carlo Alberto Mancini cogliendo tutti alla sprovvista. Sulla rottura è intervenuta Roberta Di Padua sui social sostenendo che sulla tronista ci aveva visto bene da subito. Nel frattempo Andrea Foriglio ha riferito di non essere mai stato la seconda scelta di nessuno. Fino a poco tempo fa si vociferava che tra i possibili nuovi tronisti ci siano proprio loro.

Da non dimenticare Alessio Campioli, la non scelta di Lavinia. Anche il nome di Alice Barisciani è stato fatto, ma non ci sono state né conferme né smentite. Nessuno ha fatto più domande, dato che c’è un altro dilemma che sta preoccupando: il Trono Classico sarà annullato o no? Ecco la verità.

Triste verità su Uomini e Donne

Per quanto riguarda il Trono Over potrebbero esserci delle novità. I fan possono stare tranquilli perché Gemma Galgani tornerà nello studio per l’ennesima edizione per trovare l’amore. Probabilmente anche Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri saranno seduti nel parterre maschile.

Tina Cipollari, invece, non dovrebbe più fare l’opinionista accanto a Gianni Sperti. Ci sarà sempre, però nella veste di dama. In effetti nell’ultimo periodo è stata corteggiata da vari cavalieri e in qualche occasione Tina stava per cedere alle avances. Poi ha fatto un passo indietro perché pretendeva di avere l’esclusività. Al momento sono solo rumors, proprio come quello che leggerete a breve.

Altre novità in vista per il pubblico

A dare queste notizie ci ha pensato di recente il settimanale Novella 2000. Come se non bastasse è stato riportato che il Trono Classico sarà annullato o separato dall’altro, tornando così ai vecchi tempi.

Infine l’appuntamento con l’amore potrebbe raddoppiare anche in prima serata su canale 5. Tuttavia, come è stato detto in precedenza, attualmente si tratta solo di notizie prive di fondamento. Ragion per cui non ci resta che attendere.