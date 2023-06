Paolo Bonolis, dopo Sonia il suo cuore ha ripreso a battere: chi c’è nella sua vita oggi

Paolo Bonolis sarebbe di nuovo innamorato dopo la fine del suo matrimonio con Sonia Bruganelli? Il suo cuore spezzato forse ha ripreso a battere per un’altra donna, portando quindi il conduttore a sentire nuovamente le farfalle nello stomaco?

Il cuore malandato di Paolo Bonolis avrebbe ripreso a battere dopo la rottura da Sonia Bruganelli? Il conduttore di Avanti un Altro sarebbe di nuovo pronto a ritrovare l’amore, concedendosi quella gioia da adolescenti che si avverte nei primi appuntamenti. Verità o gossip?

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stavano insieme da più di 20 anni, durante i quali hanno avuto tre figli, Silvia, Davide e Adele. I due non erano solo coniugi e genitori, ma anche colleghi di lavoro, in quanto hanno sempre cooperato per tutte le trasmissioni in cui ha lavorato Bonolis.

Il desiderio di Paolo Bonolis

Così, anche Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono giunti al capolinea, un’altra tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo ha dichiarato “fallimento” per quanto riguarda la vita di coppia. Come hanno dichiarato a Vanity Fair: “Siamo separati, eppure siamo più uniti che mai. Continueremo a esserlo per la nostra famiglia, tra di noi. Il sentimento è forte, però non è più quello che ci ha avvicinati…”.

Per questo non stupisce il fatto che i due ex coniugi continuino comunque ad essere presenti ognuno nella vita quotidiana dell’altro. Basti vedere il commento della Bruganelli sotto il post di Bonolis, il quale postava una torta con una candelina spezzata nel giorno del suo compleanno. 62 anni appena compiuti, questo è il suo traguardo: “Auguri Paolo Bonolis, quella candelina spezzata mi incuriosisce molto”. Per chi non lo sapesse, una leggenda del nord d’Europa sostiene che nel giorno del proprio compleanno, per fare in modo che il desiderio espresso si avveri, non basta spegnere la candelina e non rivelare a nessuno il proprio pensiero, ma bisognerebbe anche spezzarla per sugellarne la magia e la speranza.

Nuova fiamma per Paolo Bonolis?

Quindi è vero? Il cuore di Paolo Bonolis avrebbe ripreso a battere dopo la fine della sua storia d’amore con Sonia Bruganelli? Ci spiace confermarvi che per il momento si tratterebbero solo di pettegolezzi infondati, in quanto nel cuore di entrambi pare non esserci posto anche per nessun nuovo amore.

In futuro probabilmente si, come aveva confessato anche lo stesso Bonolis: “Non ci sono di mezzo terze persone o amanti…Magari poi arrivano…a quel punto non saranno più amanti. Per i nostri figli siamo mamma e papà da sempre, non cambia niente. Manca solo il rapporto fisico…”.