“Che vestito orrendo”: Giovanna Abate si è conciata così per il matrimonio dell’amica | E’ valagna di critiche

Giovanna Abate, l’ex tronista e oggi lanciatissima influencer, non convince del tutto col suo ultimo look i fan. Il suo vestito etichettato come “orrendo”.

Giovanna Abate e si è fatta conoscere sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori per la sua partecipazione al dating show più seguito, amato, ma nel contempo più chiacchierato della TV in generale, non solo quindi delle Reti Mediaset. In primis ci ha fatto capolino nelle vesti di corteggiatrice di Giulio Raselli, che le preferì però Giulia D’Urso.

Successivamente fu Giovanna a salire sul famoso Trono. Iniziò una relazione con il corteggiatore Sammy Hassann. Tuttavia il loro idillio, una volta usciti dalla trasmissione e a telecamere spente, durò ben poco. Durante una sua intervista a cuore aperto rilasciata al magazine del programma, l’Abate aveva dichiarato: “Ho sperato che le cose potessero andare diversamente ma non si può costruire una storia da soli”.

In ogni caso ha anche sottolineato che non si è mai pentita della scelta fatta, che aveva preso con il cuore in mano. Successivamente ha avuto altre storie, tra cui una con il bellissimo modello Akash Kumar, prima che però lui partecipasse all’Isola Dei Famosi due anni fa. Oggi pare che Giovanna sia single. Dal punto di vista professionale è lanciata più che mai come influencer. Infatti è molto attiva sui Social.

Oggi una ricercatissima imprenditrice digitale

Su Instagram non solo si mostra con tanti scatti e video per l’immensa gioia dei suoi estimatori, ma dona anche tanti consigli mirati che riguardano il mondo della Moda, del Beauty e della Salute. Inoltre continua a occuparsi dell’amministrazione dello store d’abbigliamento della mamma. Tra l’altro si tratta di un lavoro che lei ama molto, come ha più volte ricordato.

Di recente l’ex tronista è stata invitata al matrimonio di due carissimi amici, quali Alice e Lorenzo, per i quali ha svolto anche il ruolo di testimone. A loro ha dedicato uno splendido album sul suo suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Lo ha arricchito non solo con la presenza di foto, ma anche di video, decisamente molto romantici ed emozionanti. Tuttavia non a tutti è andata a genio la scelta dell’abito che lei ha indossato.

Un abito che ha fatto discutere

Elegantissima in turchese, l’Abate ha optato per un longuette a sirena alquanto scollato e dotato di pizzo, giocando abilmente con un raffinato vedo e non vedo. Il suo meraviglioso decolleté è stato messo in primo piano come il suo splendido viso, elegantemente truccato, grazie all’escamotage di lasciarlo scoperto, appuntando i suoi lunghi capelli neri corvini e lisci all’indietro.

A illuminare la sua pelle così come il suo sguardo da gatta, gioielli minimal, comunque deliziosi e lucenti. Tuttavia a non tutti i suoi estimatori il suo look è piaciuto. Difatti c’è chi l’ha definito, senza tanti giri di parole, “orrendo”. Resta comunque il fatto che Giovanna sia una donna bellissima e dotata non solo di una fisicità da 10 e lode, ma di un fascino magnetico e assolutamente irresistibile.