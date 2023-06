Emma Marrone e la brutta bestia che ha bussato alla sua porta: la scoperta raccapricciante

La scoperta raccapricciante di Emma Marrone, la quale ha dovuto fare i conti con quella “brutta bestia” che ha bussato alla sua porta, arrivando senza preavviso e senza nessun invito. Quando succedono questi fatti la terra ti crolla da sotto i piedi.

Emma Marrone è sempre stata una cantante molto diretta e anche molto forte di carattere, però quando ha fatto quella scoperta raccapricciante ha avuto veramente paura. Quella “brutta bestia”, ha bussato alla sua porta, senza preavviso o invito scritto e le ha scombussolato la vita. Quando sopraggiungono questi eventi, il futuro che uno si immagina non ha più molto valore.

Emmanuela Marrone, meglio nota come Emma Marrone, è una cantautrice e attrice italiana, nata a Firenze nel 1984, diventata famosa grazie alla vittoria del programma di Amici di Maria De Filippi. Da quel momento la carriera della cantante è sempre stata “sul pezzo”, cantando un successo dopo l’altro, che l’hanno resa una delle cantanti preferite italiane. Se la sua vita lavorativa è sempre stata al top, non possiamo dire lo stesso di quella sentimentale, in quanti di flop, la Marrone ne ha vissuti parecchi, però grazie alla sua grinta e tenacia non si è mai fatta abbattere, proseguendo il suo cammino verso la ribalta.

Nuovo scontro tra la Marrone e Maggio

Ci risiamo, questi due sono peggio di cane e gatto! Davide Maggio è tornato a “sparare” contro Emma Marrone, la quale gli aveva riposto per le rime, dopo la critica del giornalista sull’abbigliamento a detta sua inadeguata, visto la taglia della Marrone, sfoggiato dalla cantante a Sanremo. In quell’occasione Emma aveva risposto al giornalista in modo molto diretto:

“Buongiorno a tutti dal Medioevo. Il body shaming con il linguaggio politically correct, non so se è più imbarazzate o noioso. Mi rivolgo soprattutto alle ragazze, a quelle giovanissime: evitate di ascoltare o leggere commenti del genere…”.

Evidentemente Davide Maggio se l’era legata al dito, per questo è tornato in azione, dopo l’uscita del nuovo singolo di Tony Effe, Emma e Takagi & Ketra, Taxi sulla Luna: “Sarebbe interessante sapere cosa ne pensi Emma Marrone del ‘c*lo giga’. Sì, il c*lo giga del nuovo singolo che il rapper Tony Effe canta proprio con la cantante salentina. Un singolo che puzza di sessismo. La cantante che, strumentalizzando un semplice consiglio di stile, gridava al bodyshaming nei confronti di chi le suggeriva (io)…”. Come andrà a finire questa volta?

La paura di Emma Marrone

Emma Marrone, in quanto testimonial per la prevenzione del tumore, è tornata a parlare di quella raccapricciante scoperta che le ha “gelato il sangue nelle vene” più di dieci anni fa. In pratica la cantante è stata operata tre volte all’utero per via di quel cancro recidivo che tornava a farle visita con cadenza regolare, facendo sprofondare la cantante nella paura più totale ogni volta.

Fortunatamente, dopo un percorso lungo e doloroso, la cantante può finalmente dire di essere guarita, potendosi così concentrare sulla sua carriera lavorativa. Adesso, dopo che la paura è passata, la cantante riesce a scherzarci anche sopra: “È più facile che mi troviate in un centro medico che in una spa. Curarsi esteticamente non significa curarsi realmente e i check up sono fondamentali, quello che è bello fuori deve essere super sano dentro”.