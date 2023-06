Raffaella Fico, com’è diventata la figlia avuta da Balotelli: mix perfetto tra mamma e papà

La figlia della showgirl Raffaella Fico e del calciatore Mario Balotelli ha ereditato da entrambi la bellezza. Ecco una foto che lo conferma.

Raffaella Fico, nata a Cercola il 29 gennaio 1988, si è diplomata al liceo socio-pedagogico per poi partecipare alla ventesima edizione del concorso di bellezza Miss Gran Prix. Ha portato a casa la vittoria che le ha poi permesso di entrare in punta di piedi nel mondo dello spettacolo. Nel 2008 ha avuto la possibilità di partecipare all’ottava edizione del Grande Fratello che all’epoca era condotto da Alessia Marcuzzi.

E’ stata eliminata nella decima puntata con il 40% dei voti, ma a prescindere da ciò è riuscita a prendersi un suo spazio televisivo. Ha recitato nel film Sguardi diversi, è stata un’inviata di Lucignolo, ha ottenuto il ruolo di valletta a Colorado Café. In seguito con Enrico Papi ha condotto Il colore dei soldi. Allo stesso tempo è diventata testimonial di alcune marche di accessori come Luna di Miele.

Nel 2011 si è messa alla prova ne L’Isola dei famosi condotto da Simona Ventura, nel 2014 ha stupito tutti con la sua partecipazione a Tale e Quale Show ed è di nuovo entrata nella casa del reality che le ha dato la popolarità l’anno scorso. Infatti in tanti ricorderanno i battibecchi con Soleil Sorge che sono andati degenerando al punto tale che la Fico ha parlato di querela.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una figlia da Mario Balotelli. Sono stati insieme dal 2011 al 2012 dopo una storia altalenante. C’è chi dice che Pia assomigli a entrambi i genitori. Ecco una foto.

Pia Balotelli, il mix perfetto dei genitori

Nel 2009 la Fico avrebbe avuto un flirt con Cristiano Ronaldo durato meno di un anno. Dopo due anni nella sua vita è entrato l’attaccante del Sion, ma la love story è giunta subito al capolinea. La notizia della gravidanza è stata data da lei durante un evento in cui ha mostrato la pancia e solo così il calciatore ne sarebbe venuto a conoscenza.

La piccola Pia è nata il 5 dicembre 2012 a Napoli, ma solo due anni dopo è stata riconosciuta dal padre. Nel frattempo ci sono stati gli avvocati di mezzo perché lui non aveva alcuna intenzione di prendersi le sue responsabilità. Per fortuna ora tra i due ex c’è un clima sereno, soprattutto per amore della figlia. Sono passati anni e oramai è una splendida fanciulla.

Una bellezza mozzafiato

Tutti sono concordi nel dire che Pia ha ereditato sia dal padre che dalla madre delle caratteristiche fisiche. I capelli e il colore della pelle dal padre mentre i lineamenti perfetti del viso e le labbra carnose dalla madre.

Sicuramente quando diventerà più grande in tanti le faranno la corte serrata. Mario Balotelli sarà un padre geloso? Per scoprirlo non ci resta che attendere un paio di anni.