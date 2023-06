Mauro Coruzzi, la tragica confessione sul figlio perso: “Oggi avrebbe avuto 42 anni”

La tragica confessione di Mauro Coruzzi è veramente un colpo al cuore, una tragedia insormontabile. Platinette ha parlato di quel figlio perso che oggi avrebbe avuto 42 anni se fosse ancora con lui.

Mauro Coruzzi shock! Il noto conduttore si è lasciato andare ad una triste confessione che vi farà scendere più di una lacrimuccia, sono quelle notizie che nessun genitore vorrebbe sentire. Il famoso Platinette ha così parlato di quel figlio perso che oggi avrebbe avuto 42 anni, mandando gli spettatori in depressione totale.

Coruzzi in questo periodo sta decisamente affrontando più di un periodo difficile alla volta, ecco perché forse tutta questa sofferenza l’ha spronato a confessare qualche suo piccolo “segretuccio” in televisione, in quanto il conduttore è sempre stato molto riservato su alcuni tratti della sua vita.

Il ritorno di Platinette dopo l’ictus

Platinette, all’anagrafe Mauro Coruzzi è il noto conduttore e personaggio pubblico di 67 anni, famoso per i suoi travestimenti in perfetto stile drag queen. Coruzzi recentemente è stato colpito da un terribile ictus il quale l’ha portato via dalle scene per molto tempo. Fortunatamente il conduttore si sta riprendendo, grazie anche alla sua tenacia nell’eseguire quotidianamente gli esercizi di riabilitazione che gli sono stati prescritti per migliorare la parola e i movimenti compromessi.

La sua prima apparizione dopo la malattia l’ha fatta qualche giorno fa a Domenica In, dalla sua amica, Mara Venier. Ecco che cosa ha dichiarato in merito: “Scusate se parlo come un robot, ma ahimè non l’ho scelto io…Adesso sto bene, sono autosufficiente, riesco a muovermi, faccio passi lenti, non ho perfettamente in uso la parte sinistra. Sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio, che per me è fonte di vita: mi sto esercitando tutti i giorni, ancora incespico soprattutto nelle situazioni di commozione come questa, ma un miglioramento c’è…”.

Il figlio mai nato di Mauro Coruzzi

Mauro Coruzzi e quella tragica confessione sul figlio perso che ha paralizzato lo studio, lacrime a “catinelle” dopo le sue parole. Con una profonda consapevolezza, Platinette ha raccontato di quando lui e la sua ex fidanzata, hanno deciso di interrompere quella gravidanza inaspettata e sicuramente non voluta, soprattutto per la confusione sentimentale del conduttore:

“Quando avevo 17 anni, ad un passo dagli esami di maturità, la mia ragazza di allora è rimasta incinta…Eravamo due coppie e ogni tanto si usciva dal cosiddetto campo della normalità. Io e quest’altro ragazzo avevamo due fidanzate che però non sapevano che anche tra di noi c’era una storia. Nell’incidente di percorso ci fu questa gravidanza e decidemmo di non affrontarla: avrebbe scombinato la nostra vita…”.

Infine ha concluso: Se fosse nato oggi avrebbe avuto 42 anni e si sarebbero ritrovato un padre che esce vestito come una ba**ona di quinta categoria…non vorrei diventare un modello per nessuno”.