Panico al concerto di Amici: una presenza si è palesata all’improvviso | Shock tra il pubblico

Durante il concerto di Amici sul palcoscenico è arrivato un’ospite del tutto inaspettato. Andiamo a scoprire di chi si tratta. Molti faranno fatica a crederci!

Per la gioia di giovani talentuosi a breve i provini di Amici avranno finalmente inizio. Tutti attendono di cogliere al volo l’opportunità di ottenere un banco in modo tale da costruire una carriera sulla propria passione. Mattia Zenzola, per esempio, dopo la vittoria avrà sicuramente la possibilità di collaborare con grandi coreografi e lo stesso discorso vale per Isobel Kinnear.

Nella prossima edizione ci potrebbero essere delle novità, anche se i diretti interessati non si sono ancora espressi. Arisa starebbe valutando l’idea di lasciare Amici per The Voice, Raimondo Todaro avrebbe come degno sostituto Giuseppe Gioffré e Lorella Cuccarini sarebbe corteggiata dagli alti vertici della Rai.

Per quanto riguarda i ragazzi, in queste ore Mattia è al centro del gossip per un presunto flirt con Benedetta Vari. Maddalena Svevi, invece, è stata vista in compagnia di Sebastian Melo Taveira. Non si sa nulla sulle altre coppie nate nella casetta dell’ultima edizione.

Fatto sta che molti di questi hanno partecipato a un concerto per intrattenere i presenti e hanno regalato tante belle emozioni. Lo stupore ha colto tutti nel momento in cui è arrivata una persona che nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere lì tra i giovani.

Al concerto di Amici è arrivata lei

In queste ore Giulia Stabile ha condiviso sul suo profilo Instagram delle storie in cui si è mostrata in compagnia di Isobel, Gianmarco Pretelli e Ndg per le strade di Roma. Una in particolare ha catturato l’attenzione dei follower, ovvero quella dell’abbraccio affettuoso di Giulia e il cantante di Lorella Cuccarini. In effetti in tanti hanno chiesto come procede la storia d’amore con Sangiovanni, ma la risposta non è arrivata.

In realtà i ragazzi si sono incontrati per un valido motivo, ovvero per il concerto di Amici tenutosi l’11 giugno nella capitale italiana. Non a caso Giulia e Isobel sono state le conduttrici, in quanto hanno potuto contare su Nicolò De Devitiis, l’inviato de Le Iene. Tra le varie esibizioni sul palco è arrivato un ospite del tutto inaspettato. Si tratta di una maestra di ballo del talent show.

Una lezione alla sbarra con la Celentano

La maestra in questione è Alessandra Celentano, la più temuta in assoluto. Ha fatto fare una lezione alla sbarra agli allievi presenti all’evento. I video realizzati dai presenti hanno fatto il giro del web. Tutto sommato è stato un momento divertente dedito alla danza classica.

Wax, Angelina Mango, Alessio Cavaliere, Benedetta, Mattia Zenzola e tanti altri volti noti di Amici si sono messi nuovamente alla prova tra esibizioni canore e coreografie di ballo pazzesche. Ciò dimostra che il talent show riscuote ancora un grande successo, nonostante passino gli anni.