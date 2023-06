Silvia Toffanin, sapete chi è la sua migliore amica? Adesso nel momento del bisogno le è sempre accanto

Silvia Toffanin, sapete chi è in assoluto la sua migliore amica? Ora le sta molto vicino.

È indubbiamente lei una della grandi protagoniste delle Reti Mediaset, insieme a Maria De Filippi. Stiamo parlando di Silvia Toffanin, che ha da poco concluso una trionfale stagione di Verissimo. Anche quest’anno il rotocalco di Canale 5 ci ha regalato grandissime esclusive e interviste a cuore aperto, anche di stampo internazionale.

Sovente le clip relative vengono non solo prontamente condivise sui Social, ma diventano pure in men che non si dica virali. A dimostrazione di quanto la conduttrice veneta e il suo programma siano amati dagli italiani di ogni età, da qualche anno a questa parte Verissimo ha potuto contare su un vincente raddoppio, per quando concerne la messa in onda.

Infatti ha incominciato ad essere trasmesso non solo nel canonico spazio del sabato pomeriggio, ma anche della domenica. Ciò ha comportato l’eliminazione di ben due programmi di Barbara D’Urso nello spazio domenicale, che tuttavia è rimasta al timone del suo Pomeriggio Cinque. Tuttavia ora la bellissima Silvia sta vivendo un momento molto duro e doloroso dal punto di vista privato.

Piange la dipartita del suocero

Anche lei infatti sta piangendo la dipartita di Silvio Berlusconi, che è stato suo suocero. Difatti lei è legata da più di 20 anni dal punto di vista sentimentale a Pier Silvio Berlusconi, con il quale ha messo al mondo Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Ora c’è chi si chiede se la coppia voglia convolare a giuste nozze nei prossimi mesi.

Infatti sembra che l’uomo abbia promesso al padre, prima che lui lasciasse questo mondo, di farlo. A stare accanto alla Toffanin in questo frangente anche i suoi amici più cari, soprattutto la sua migliore amica. Una donna meravigliosa e bellissima, che opera con ingente successo in ambito televisivo da tantissimi anni. Le due si conoscono da una vita. Chi è?

Il dolcissimo messaggio della sua migliore amica

Si tratta della meravigliosa Ilary Blasi, che da un paio di mesi è saldamente tornata al timone della nuova edizione dell’Isola Dei Famosi. L’ex signora Totti, oggi felicissima accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, ha voluto far sentire la sua vicinanza all’amica anche attraverso un messaggio caricato in una storia del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

“La televisione è stata il cuore della sua vite e nella televisione ha messo il cuore… Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze”. Questa la sua tenera dedica corredata da un cuoricino rosso. Certamente poi le due,. essendo molto unite fin dai tempi di Passaparola, si saranno anche sentite telefonicamente e in privato.