Belen Rodriguez irriconoscibile, beccata con la parrucca | Lo scatto rubato allarma tutti

Belen Rodriguez colpisce ancora. Che ci faceva con indosso quella parrucca?

Certamente la showgirl argentina è una donna, oltre che bellissima e dotata di une fisicità spettacolare, che ama giocare con il suo look e con la Moda. Se quando è in televisione punta maggiormente a mise sensuali, nel privato opta per lo più sulla semplicità e praticità, ma anche a uno stile romantico.

Il make-up nella sua quotidianità a telecamere spente è quasi del tutto assente. Infatti Belen non si fa alcun problema mostrarsi completamente struccata sui Social. Del resto ne ha tutte le ragioni, visto che anche così è un vero incanto. Non sempre però convince tutto il vasto popolo del Web con le sue scelte, ma lei di ciò non si preoccupa, perché, essendo una donna molto intelligente, sa bene che non si può piacere a tutti.

Chiaramente poi non mancano poi persone invidiose, nonché i leoni di tastiera, che si divertono a infastidire i vip. Di recente la Rodriguez è apparsa in pubblico per la festa dello Scudetto del Napoli allo Stadio San Paolo e per l’occasione aveva optato per un abito a fiori di media lunghezza.

Avvistata con una parrucca

Insieme al figlio Santiago si è goduta il momento, mentre il marito Stefano si trovava sul palco per condurlo. Successivamente ci ha anche fatto emozionare quando si è recata ad assistere al saggio di fine anno sempre della sua creatura, come una mamma qualsiasi e con il cuore gonfio di gioia e un pizzico di sano orgoglio.

Sui Social, oltre a donarci scatti dove mette in evidenza il suo incredibile fascino, ci regala pure consigli beauty, per lo più tramite Stories caricate sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. Ora però la showgirl argentina ha sconvolto con un nuovo look a livello di chiome. Avvistata con indosso una parrucca. Tuttavia non era sola.

Lo scatto rubato

Tramite sempre una Storia Instagram, l’accorta Deianira Marzano ci ha mostrato, seppure da lontano, una fotografia che ritraeva in barca al lago non solo Belen, ma pure la sorella Cecilia, con una parrucca indosso. Le due hanno optato tale scelta non per realizzare qualche nuova fotografia. Semplicemente si tratta di uno scatto rubato dietro le quinte della nuova edizione di Celebrity Hunted.

Questa stagione è molto attesa e le vedrà grandi protagoniste. Tra i tanti altri vip presenti ci saranno anche Raoul Bova e Rocìo Morales. Chiaramente i fan delle sorelle Rodriguez sono molto curiosi ora di vederle in azione, ma dovranno aspettare il prossimo anno per poterlo fare.