“Proposte indecenti”: Lory Del Santo e la rivelazione piccante che lascia tutti interdetti | Ecco chi la cerca

Lory Del Santo lascia ancora una volta il segno. Rivelazioni pazzesche da parte della showgirl. Ha parlato di “proposte indecenti”.

È ancora oggi un’artista molto stimata, ma anche assai chiacchierata la splendida Lory Del Santo. La sua vita non è sempre stata semplice e le ha riservato molti dolori, che le hanno lasciato profonde ferite nell’anima. Nonostante ciò lei si è sempre rialzata, si è asciugata le lacrime e ha proseguito dritta nel suo percorso di vita.

Non si è mai arresa innanzi ai vari ostacoli che ha affrontato ed è diventata una brava regista. Personaggio TV a tuttotondo, ha partecipato nel 20216 insieme al giovanissimo compagno Marco Cucolo, alla quinta edizione del reality Pechino Express, che allora andava in onda su Rai Due. Arrivò in finale e si classificò al terzo posto.

Ha anche partecipato all’Isola Dei Famosi, dimostrando ancora una volta il suo carattere forte e determinato. È stata un’esperienza assai recente, visto che è avvenuta nel 2022. Tuttavia questa sua esperienza in Honduras non ha dato i frutti sperati, dal momento che è stata accusata da moltissimi spettatori di esserne un’avida manipolatrice, nonché un’abile stratega.

Lory Del Santo, la star dei reality

In ogni caso tale esperienza lei l’ha vissuta anche nel 2005, quando ha partecipato alla terza edizione sempre dell’Isola, che allora andava in onda su Rai Due e vedeva al timone Simona Ventura. Allora stravinse, raggiungendo il 75% delle preferenze dei telespettatori. Ha anche partecipato nel 2009 a La Fattoria, dove ha sostituito Marina Ripa Di Meana.

Dal 2014 è diventata autrice, sceneggiatrice e regista di una webserie di grandissimo successo intitolata The Lady, che possiamo seguire su YouTube. Qui abbiamo visto alternarsi tantissimi magnifici volti della Televisione italiana, nonché ex star di Uomini e Donne, tra cui Costantino Vitagliano. Lory ha anche scritto uno splendido libro ed è seguitissima sui Social.

Ha parlato di “proposte incedenti”, la sua confessione

Ospite de I Lunatici su Radio 2 ha parlato a lungo di sé e della sua carriera, nonché di proposte indecenti. “Tante persone mi corteggiano, tante persone mi fanno proposte indecenti. C’è anche chi offre cene o soldi. Mi corteggiano molti giovanissimi”, ha svelato l’artista con il suo solito candore.

Con il compagno Marco Cucolo, che ha soli 30 anni, l’amore va a gonfie vele, anche sul lato fisico. “Faccio ancora l’amore, certo. Il mio compagno ha 30 anni, non posso metterlo in astinenza. È anche giusto concedergli quel che si merita. Poi lo voglio anch’io“, ha spifferato la Del Santo, oggi splendida 64enne.