Antonella Clerici, la rivelazione piccante che lascia senza fiato: “Trasgressione” | Nessuno se lo aspettava

Rivelazione inedita e alquanto pepata per Antonella Clerici. La parole che lasciano a dir poco di stucco.

È certamente una conduttrice molto amata dal grande pubblico la meravigliosa Antonella Clerici. L’ultimo anno televisivo è stato per lei un enorme successo. Seguitissima a È Sempre Mezzogiorno, in onda su Rai Uno poco prima dell’orario di pranzo, ci ha fato poi compagnia in prime time in primis con l’edizione Senior e in secundis con quella Kids di The Voice.

In entrambi i casi poteva contare sull’appoggio degli stessi giudici, quali Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e le new entry dei Ricchi E Poveri. Tutte e tre le trasmissioni saranno riproposte anche il prossimo anno. Dunque si prospetta una stagione TV 2023/2024 particolarmente calda per Antonella.

Attualmente Antonella si sta godendo un periodo di meritato relax in compagnia dei suoi cari e amici. Pensa ai viaggi, ma anche a rilassarsi nella sua meravigliosa casa nel bosco, che sovente ama mostrarci sui Social. Qui è andata ad abitare da qualche anno per iniziare una convivenza con il compagno Vittorio Garrone, con il quale l’amore va a gonfie vele.

Antonella Clerici e la sua dichiarazione “trasgressiva”

Nonostante ciò non si parla di nozze per loro, anche perché lei in particolare ha già alle spalle più di un matrimonio fallito e al momento non se la sente e sta bene così. È poi felicissima del fatto che la sua unica figlia Maelle, oggi adolescente e nata nel corso della sua passata relazione con Eddy Martens, vada d’accordissimo con Vittorio.

A quanto pare i due condividono anche l’immenso amore per l’equitazione. Antonella, quando è a casa, ama leggere un buon libro nel suo salotto, oppure fare delle lunghe e rigeneranti passeggiate immerse nella natura in compagnia dei suoi amori di pelo. La sua vita scorre serena e lei è felice e super in forma. Ora però aleggia una sua dichiarazione molto forte e trasgressiva.

Cosa fa a letto

Nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero, la Clerici ha parlato a lungo di sé e della sua vita privata. “A letto vanno bene le coccole, ma non solo quelle. Conta quantità e qualità, magari non tutti i giorni come un tempo, ma come si deve, con amore e anche una certa dose di trasgressione, perché no”.

Ciò ha lasciato a bocca aperta i suoi estimatori, che non si aspettavano di certo una dichiarazione del genere dalla loro beniamina, che è sempre tanto pacata e dolce. Riguardo la sua fisicità e il suo corpo, Antonella ha ammesso di aver subito anche lei il fascino del ritocchino estetico. Si rivolge al suo chirurgo di fiducia solo d’estate, ma accetta solamente dei piccoli ritocchi.