Spoiler sul web rovinano la vita: Ecco come evitare che questo accada | Una scoperta irresistibile

Ecco come evitare che gli spoiler sul web vi rovinino la vita per sempre. Con questa scoperta irresistibile, non rischierete più e potrete così vedervi quel film o quella serie tv, con i vostri tempi.

Anche voi odiate quando sul web, trovate quello spoiler che vi rovina la vita per sempre? Succede sempre così, tardate nel vedere quella puntata della vostra serie tv preferita o quel film acclamato dalla critica e in un batter d’occhio qualcuno vi rivelerà subito quel dettaglio, che vi distruggerà la visione per sempre.

Con questa scoperta irresistibile però, potrete finalmente mettere un bavaglio “ai chiacchieroni”, riuscendo così a vedere personalmente quel finale di stagione, assaporandovi quella deliziosa ansia del “non sapere i fatti”, dall’inizio alla fine.

Lo spoiler fastidioso!

Lo spoiler, tradotto letteralmente come “rovinare“, è quell’azione che si verifica quando qualcuno ci racconta o scrive in un articolo, i punti salienti di un qualcosa che non abbiamo ancora visto, rovinandoci così per sempre la suspence che tanto amiamo. Lo spoiler può avvenire per qualunque cosa, che sia nel finale di un film, durante l’ultima puntata di una serie tv, per un libro, un videogioco e così via.

Se ci sono molte persone che odiano non sapere cosa succederà e quindi sperano di trovare informazioni prima, per non rimanere delusi dopo, per altri invece succede totalmente l’opposto. Quando ti spoilerano il finale, è come se ti privassero di quel brivido dietro la schiena che ci rende vivi, quell’ansia piacevole che si prova quando fino all’ultimo speri in un epilogo completamente diverso dalle aspettative.

Famosi sono stati i titoli di coda del film Les Diaboliques, del 1955, i quali recitavano: “Non essere DIABOLICO! Non distruggere l’interesse che i tuoi amici potrebbero avere in questo film. Non dire loro quello che hai visto. Grazie, a nome loro”.

I rimedi contro lo “spoiler assassino”

Ecco come evitare che lo spoiler sul web, vi rovini per sempre la vita. Con questa scoperta irresistibile e mozzafiato, tornerete a vivere in maniera leggera, finché non avrete visto personalmente quel dettaglio che vi interessa scoprire. Nonostante in molti, prima di spoilerare, aprono l’articolo con la classica frase: “Allarme spoiler“, non sempre si trova questa cortesia in rete.

Per evitare di leggere inavvertitamente dettagli che vi anticipano qualcosa che non vorreste sapere, ci sono dei trucchetti che se applicati, vi faranno dormire sogni tranquilli. In primis, cancellate la cronologia di YouTube, in questo modo non ci saranno suggerimenti a video di serie tv o film che magari cercate abitualmente. Sui social si possono filtrare tutti i post che contengono determinate parole, in questa maniera potrete bloccare tutto quello che magari inizia con il titolo di quell’episodio che non avete ancora visto o di quel libro che non avete ancora finito di leggere.

Inoltre, alcuni browser dispongono di una vera e propria estensione che blocca lo spoiler, facendo in modo che nella vostra ricerca, tutto quello che potrebbe “bruciarvi il finale”, non compaia. Essendo che comunque, ognuna di queste tecniche per quanto perfetta possa essere, potrebbe farsi comunque sfuggire qualche “link chiacchierone”, vi consigliamo semplicemente di non accedere a social o sul web, finché non avrete letto o visto personalmente, quello che state aspettando con ansia di sapere. E’ un consiglio dato col cuore!