Paura di essere tradita? Ecco dieci segnali per smascherarlo | La tua vita cambierà

Temi di essere tradita? Esistono dei segnali che ti aiuteranno a capirlo in men che non si dica. Cerca di stare attenta.

In estate, dati e sondaggi alla mano, si tradisce di più. Temi di essere tradita? I segnali che non devi trascurare da parte del tuo lui. Con l’arrivo della bella stagione e con il desiderio di relax e leggerezza, è facile cadere nell’errore del tradimento. Ciò può accadere sia per le coppie più consolidate, che per quelle più fresche.

Tra l’altro si consumano tradimenti non solo durante le vacanze, ma anche in ambito lavorativo. Se tuttavia ciò può accadere durante tutto l’anno, è consolidato che questo sia il periodo dove è più facile essere traditi. Complice il caldo e lo stress accumulato negli scorsi mesi invernali, non ché magari la delusione per non aver raggiunto certi obiettivi, si è più portati a sbagliare.

Inoltre, per via delle temperature elevate e della temuta umidità, si è avvezzi a indossare indumenti più leggeri e corti e mettere quindi maggiormente in evidenza strati di pelle che, fino a poco tempo fa, erano ben coperti. Il fatto poi di essere talvolta lontani da casa, magari in Paesi esotici per ferie, può indurre molti a lasciarsi andare.

I primi segnali del tradimento da non sottovalutare

Si vive dunque il tradimento, sia sporadico che seriale, come qualcosa che non ci riguardi minimamente, proprio perché avvenuto in un luogo tanto lontano da casa. Tuttavia, se vuoi scoprire se il tuo lui ti ha tradita e se lo sta facendo. ancora devi stare attenta ad alcuni segnali. Per esempio, tende a nascondere il suo telefonino un po’ troppo e ha inserito una password che prima non utilizzava mai?

Inoltre nel contempo lo usa più del dovuto e lo porta sempre con sé? Questo è un indizio da tenere bene in considerazione. Tuttavia è anche uno dei più usati e che già potresti conoscere. Ce ne sono anche altri che riguardano proprio il suo comportamento. Per esempio passa fin troppo tempo a pavoneggiarsi, quando prima non lo faceva mai? Magari trascorre un’ora in più al bagno al mattino e/o alla sera?

Cambia se diventa distante con te e non solo

Si guarda un po’ troppo allo specchio? Significa che è felice delle attenzioni ricevute, ma se sai di non essere tu a dargliele, comincia a preoccuparti. Se state parlando di argomenti delicati, i suoi schermi oculari cambiano significa che è nervoso e sta nascondendo qualcosa. Stesso discorso se cambia modo di parlare quando si affronta il tema dell’infedeltà e si mette la mano davanti alla bocca.

Hai notato che quando nega qualcosa tende ad annuire? Vuol dire che sta in estrema difficoltà e che ti sta raccontando una marea di bugie. Tu lo abbracci o verresti farlo e lui ti dà una semplice pacca sule spalle quando inizialmente non era così? Vuole tenerti alla larga. Avete ancora rapporti intimi ma poi non ti coccola? Qualcosa non va. Occhio anche se ti guarda in maniera strana.