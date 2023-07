App di incontri, vuoi cercare la tua anima gemella? E’ arrivato il momento di provare Bumble | L’amore ad un passo da te

Si chiama Bumble, la nuova, anzi ,nuovissima App di incontri. È giunta l’ora di provarla. Come funziona e le sue caratteristiche principali.

Vanno ancora fortissimo le App di incontri sia gratis che a pagamento che pullulano ovunque. Nonostante esistano piattaforme Social che ci permettono di conoscere persone non solo a scopi lavorativi ma anche privati, quel genere di App sono molto frequentate. Diciamo che sono di nicchia e che sono improntate su incontri galanti per la maggioranza. Ergo, sono molto scaricate solo da chi è realmente interessato.

Certo, rimane sempre la fregatura di avere a che fare a livello virtuale con una persona ben diversa da quella che poi si rivela durante il primo incontro dal vivo. Molti fingono di essere ben altro caricando foto di altre persone oppure correggendole fin troppo o spingendo in modo maniacale sui filtri.

È anche facile giocare inventando informazioni sui propri interessi e stili di vita o fingere di essere liberi, quando invece non lo si è. Nonostante ciò è ancora forte il brivido di utilizzare queste determinate App a scopi sentimentali. Ora è arrivata Bumble che si sta sviluppando a macchia d’olio e che sta conquistato un numero sempre più elevato di utenti, invadendo così il campo di Tinder.

Bumble, un App con visione femminile

La sua sostanziale differenza con altri siti o App di incontri è che sia dato maggior spazio e potere alle donne. Difatti, se si tratta di utenti eterosessuali, sono quest’ ultime che potranno guardare riguardare il profilo della persona con cui hanno fatto match. Quindi possono valutarlo con la massima calma nell’arco di una giornata intera e contattarlo solo se lo ritengono degno di interesse o di curiosità.

Tuttavia è anche doveroso sottolineare che se entro le 24h a disposizione non verrà inviato nemmeno un messaggio, ecco che il match sparirà come d’incanto. Inoltre se la donna dovesse inviare il primo messaggio, l’uomo potrà a sua volta risponder dando vita alle conversazioni. E a quel punto potrà farlo anche lui per primo quando vuole e senza limiti.

Non costa nulla

In ogni caso perché due persone possano iniziare a scriversi e a chattare è necessario che entrambe si siano scambiate un like. Quest’ ultimi non hanno alcune scadenza. Tra l’altro l’iscrizione all’App è molto semplice e gratis mentre il clima che si respira è assolutamente tranquillo. Per iscriversi bisogna loggarsi, mettendo i propri dati e contatti che rimangono in ogni caso privati.

Per utilizzarla basta scaricarla sui propri dispositivi e la grande notizia è che possiede tantissime funzioni. Tuttavia ne esistono anche altre che sono a pagamento e si trovano nella Sezione Premium. Sono stati ideati vari pacchetti che sono validi da un giorno fino a 6 mesi e addirittura a vita, a prezzi alquanto vantaggiosi. Insomma, conoscere l’anima gemella non è mai stato così facile!