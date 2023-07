Test visivo: quanti numeri ci sono in questa foto, hai solo dieci secondi | Se indovini sei davvero intelligente

Sei pronto a sfidare la sorte e a scoprire qualcosa di più di te? Nota immediatamente quali e quanti numeri ci sono in questa foto e saprai quanto sei intelligente.

I test altro non sono che dei giochi e come tali dovrebbero sempre essere visti. Ci riferiamo a quelli che realmente spopolano negli ultimi anni sul Web. Sono gratuiti e talvolta molto semplici da mettere in atto. Parliamo di quelli psicologici e visivi. Possiamo prenderli in considerazione quando vogliamo, anche in una breve pausa da lavoro, semplicemente usando il nostro smartphone.

Inoltre possiamo condividere pure il test, così come l’esito ottenuto, sulle bacheche dei nostri vari profili Social. Sovente poi questo genere di test sono molto divertenti ma anche assai colorati. Altre volte invece sono definibili come veri e propri rompicapo, che vanno forte soprattutto sotto l’ombrellone e durante le classiche vacanze estive.

C’è poi chi adora affidarsi a loro per rendere meno noiosi i viaggi in treno. Dulcis in fundo alcuni ci permettono di ammirare delle splendide immagini. Possiamo addirittura parlare di vere e proprie opere d’arte, che pertanto non sfigurerebbero nemmeno appese nelle pareti della nostra casa dopo averle incorniciate. Inoltre sono anche fantastiche come semplici poster.

Avete 10 secondi per risolvere l’enigma

Altre volte ancora non stonerebbero come stampe di t-shirt, borse o felpe. Quello che vi proponiamo ora è per l’appunto un test visivo, quindi per farlo dovrete maggiormente concentrarvi sulla vista. Il consiglio che ci sentiamo di darvi dal profondo del cuore è di non farvi prendere dal panico e di affrontarlo in tutta serenità.

Ad ogni modo non potrete farlo prendendovi, come si suol dire, tutto il tempo del mondo, dal momento che avrete solo 10 secondi per dare la vostra risposta. Armatevi dunque di cronometro, anche solo inserendo l’opzione nel vostro telefonino e rispondete per l’appunto dopo 10 secondi a questo semplice quesito: quanti e quali numeri vedete nascosti in questa immagine?

La soluzione

Chiaramente il fatto che i numeri siano stati segnalati in bianco non è un caso, perché se fossero stati segnalati con un colore scuro o ben più sgargiante avreste potuto scovarli in pochissimo tempo. Detto ciò, che cosa rispondete? La risposta corretta è la seguente: i numeri sono, 1,2,3,4,5,6,8 e 9. Sono 8 numeri dal momento che facendo l’esatta conta manca il 7. Se non li avete visti tutti, no problem!

Del resto, come mostrano alcuni commenti di utenti del Web. solo alcuni sono riusciti a dare la risposta corretta in 10 secondi come pattuito. La maggior parte delle persone non ci è riuscita, mentre altre ce l’ha fatta con il doppio, se non proprio il triplo, del tempo a disposizione.