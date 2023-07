Test della personalità, scegli un frutto e scopri che ballerino sei: 1 di questi 3 tipi non è affatto portato

Quale frutto vi piace di più? In base a quello che sceglierete, vi sapremo dare un’importante rivelazione sulla vostra personalità, più precisamente sulla vostra attitudine al ballo. Siete pronti a giocare con noi?

Dopo aver visto questa immagine, senza pensarci troppo, qual è il primo frutto che scegliereste? Anguria, melone o mango? La vostra scelta rivelerà molto sulla vostra personalità, ad ogni frutto corrisponde un’alta o bassa attitudine verso il ballo. Giocate con noi e vediamo se la nostra descrizione vi renderà giustizia o meno.

I test della personalità fatti per immagini, sono molto utilizzati, soprattutto nel campo psicologico, in quanto il vostro subconscio dirà molte più cose di voi e della vostra vita, di quante voi potreste mai dire a parole. Le scelte che facciamo sono quelle che caratterizzano il nostro modo di essere. Ovviamente non stiamo paragonando questo test con il Test di Rorschach, però il principio su cui si basano, alla fine sono sempre gli stessi.

Vi sentite più Tony Manero o Albert Brennaman?

Ognuno di noi può essere più o meno portato per il ballo, alla fine l’importante è divertirsi, è solo quello che conta. Che siate fluidi e sciolti come Tony Manero in, La Febbre del sabato sera o improvvisatori, come Albert Brennaman e il suo “cotton fioc” nel film, Hitch, lui sì che capisce le donne, poco importa. Ad ogni modo, se volete passare qualche minuto in completo relax, giocate con noi, con questo simpatico test sulla personalità.

Vi ricordiamo come sempre che i nostri test non hanno nessuna valenza scientifica, sono solo un modo per divertirsi e svagarsi un po’. Dopo aver appurato questo, vi ricordiamo le regole, guardate la foto sopra riportata e senza pensarci troppo, scegliete un frutto che vi piace di più o che comunque vi rappresenta, tra l’anguria, il melone e il mango. Sotto troverete la verità sulla vostra predisposizione o meno verso il ballo. Iniziamo!

Ad ogni frutto un…ballerino

Ecco le soluzioni al simpatico test della personalità che abbiamo elaborato per voi. Ad ogni frutto corrisponde il grado di bravura della vostra attitudine per il ballo:

Se avete scelto l’ Anguria : Siete dei ballerini provetti, il ritmo vi scorre nelle vene. Non avete problemi a cimentarvi con qualunque stile, che sia quello classico alla Roberto Bolle, quello più ritmato alla Patrick Swayze in Dirty Dancing o il genere hip hop alla Jessica Alba in Honey. Insomma, quando arrivate voi, inizia veramente la festa!

: Siete dei ballerini provetti, il ritmo vi scorre nelle vene. Non avete problemi a cimentarvi con qualunque stile, che sia quello classico alla Roberto Bolle, quello più ritmato alla Patrick Swayze in Dirty Dancing o il genere hip hop alla Jessica Alba in Honey. Insomma, quando arrivate voi, inizia veramente la festa! Se avete scelto il Melone : Ci dispiace, non siete molto portati per il ballo, ma vi impegnate sempre tanto. Non sarete Michael Jackson o Madonna, ma con il vostro stile, riuscite comunque a divertirvi. Vi consigliamo un bel corso di ballo, ci impiegherete un po’, ma vedrete che riuscirete ad imparare quei pochi passi che sulla pista da ballo vi faranno fare un figurone. Non perdetevi d’animo;

: Ci dispiace, non siete molto portati per il ballo, ma vi impegnate sempre tanto. Non sarete Michael Jackson o Madonna, ma con il vostro stile, riuscite comunque a divertirvi. Vi consigliamo un bel corso di ballo, ci impiegherete un po’, ma vedrete che riuscirete ad imparare quei pochi passi che sulla pista da ballo vi faranno fare un figurone. Non perdetevi d’animo; Se avete scelto il Mango: Saprete benissimo di essere dei fantastici improvvisatori, non avete studiato, ma muovervi a ritmo di musica vi viene naturale e spontaneo. Nei balli di gruppo siete i migliori, la vostra joie de vivre, riesce sempre a trainare la folla, i quali vi seguiranno senza farsi troppe domande. Che sia nel Ballo del Pinguino o in quello coreografico del brano Bomba. E’ impossibile non divertirsi con voi.