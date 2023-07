Avete un bisogno urgente di vacanza? Ecco dieci consigli per viaggiare low cost | Risparmia i tuoi soldi

Hai voglia di un po’ di relax e soprattutto ne hai davvero bisogno sia fisicamente che mentalmente ma non puoi spendere tanti soldini? Niente paura! Eccoti alcune dritte per spendere poco e rilassarti a gogo.

Ok, la crisi è nelle più alte e i rincari sono stati spaventosi e non hanno la minima intenzione di diminuire. In ogni caso è necessario per la nostra salute sia fisica che mentale, che tuttavia sovente vanno pure a braccetto, staccare la spina dalla routine quotidiana, rilassarsi e pensare maggiormente a noi per un breve periodo.

Abbiamo lavorato tantissimo durante l’anno e ora siamo molto stanchi. Il caldo e l’umidità poi non aiutano di certo a lavorare bene e a non perdere la concentrazione. Se ci aggiungiamo una super stanchezza sia fisica che psicologica, siamo a posto! Certamente saremo assai nervosi e per certi versi intrattabili. Altre volte potremo apparire anche tristi, se non proprio depressi.

Non ci meritiamo di stare così! Facciamo un bel sorriso e pensiamo positivo! Qualche giorno di riposo possiamo prendercelo pure noi e organizzare anche una vacanza. Per farlo non servono necessariamente tanti giorni e non è detto che dobbiamo per forza di cose scegliere i periodi più cari.

Giocate di anticipo ma dite pure sì al last minute

Se tra l’altro sceglieremo quelli più tranquilli non solo riusciremo di certo a riposarci di più ma spenderemo pure molti meno soldi. Inoltre se giochiamo d’anticipo con le prenotazioni in molti hotel solitamente possiamo contare su qualche bello sconto. Stesso identico discorso per i mezzi di trasporto come treni, aerei, traghetti e navi.

Qui però vale anche il last minute ma in questo caso non possiamo fare tanto gli schizzinosi e dobbiamo adattarci maggiormente rispetto alla proposta. Occhio anche ai bagagli! Cerchiamo di viaggiare leggeri, così saremo più tranquilli e non dovremo pagare di più per ulteriori bagagli o per una grandezza esagerata o un peso eccessivo di essi.

Occhio alle mete e agli alloggi

Se poi vogliamo risparmiare ancora di più sugli alloggi, possiamo anche puntare sul couchsurfing che oggi va davvero molto forte praticamente ovunque. In pratica esistono dei volontari che possono ospitarci gratis a casa loro. Per prenotare bisogna iscriversi al sito ufficiale e contattare poi chi offre ospitalità nel luogo che ci interessa.

Infine, riguardo alle mete non scegliamo sempre quelle più gettonate e pubblicizzate che sono anche quelle più care! Usiamo la fantasia e facciamoci consigliare magari da chi c’è già stato prima di noi. Una volta giunti sul posto consumiamo cibo locale e diciamo sì a ristoranti che fanno pranzi di lavoro e/o allo street food. Per il divertimento, puntate a passeggiate e a eventi gratis o low cost.