Costumi a vita alta: ecco i modelli per essere differente dalla massa | Ritorno agli anni ’50

Ormai nel guardaroba ci sono anche i costumi da sfoggiare nelle giornate di mare. Ma quale bisogna acquistare per fare davvero la differenza? Ecco i consigli utili per non pentirsi della scelta fatta.

Non tutti sanno, ma il costume da bagno all’inizio è stato realizzato solo per praticare sport acquatici (surf, pallanuoto, nuoto sincronizzato, kitesurfing). Gli uomini possono scegliere tra slip e boxer mentre le donne possono optare per il costume intero o a due pezzi.

I reggiseni sono a fascia, a triangolo e con le coppe, il pezzo di sotto varia dal tanga al pantaloncino. Ultimamente nel mercato di può trovare anche il trikini, una specie di bikini con i due pezzi collegati da una lembo di tessuto.

Prima del 1850 le donne potevano fare un bagno con un mantello chiuso fino al collo. Solo dopo sono stati introdotti i pantaloni al polpaccio per poi arrivare sul ginocchio. Tuttavia i cambiamenti non sono stati così semplici, basta pensare che l’australiana nuotatrice Annette Kellerman fu arrestata per essersi esibita in uno spettacolo di nuoto con le gambe scoperte.

Prima degli anni 50 la rivista Lidel dava consigli alle donne su come mostrarsi in spiaggia fino ad arrivare al topless negli anni sessanta. Ma dato che tutti noi abbiamo una fisicità diversa, quale può fare al caso nostro? Ecco dei consigli utili.

Costume a vita alta: un tuffo nel passato

I tessuti principali per la realizzazione di un costume sono il lycra, il lastex e il cotone. Poi si è puntato su quelli più elastici per dare maggiore aderenza sul corpo. Dagli anni 50 in poi c’è stata un’evoluzione che ha determinato dei cambiamenti. Ora, con un ritorno al passato, la priorità viene data soprattutto alla comodità.

Il costume a vita alta, per esempio, è un vero toccasana per le donne curvy. Si addolciscono le forme e inoltre si può giocare cambiando i pezzi tra loro. Dove è possibile acquistare i migliori in commercio? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco come distinguersi dalla massa

Il costume da bagno a vita alta di recente è tornato di moda con lo scopo di garantire comodità senza dimenticare lo stile. Infatti la scelta è vasta con modelli e colori diversi, ma sempre impeccabili. Allora quale acquistare senza indugiare? La risposta non tarda ad arrivare.

La buona notizia è che può adattarsi a qualsiasi tipo di fisicità. I brand che ne propongono a bizzeffe sono Zara, H&M, Oséree, Iris & Lily. Visitando i rispettivi siti, si possono leggere tanti commenti convincenti: elasticizzati e trasparenti, adatti per l’attività sportiva, per un aperitivo, con imbottitura. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta, basta solo capire costume quale rispecchia di più la nostra personalità.