Lavatrice, se utilizzi questo tipo di lavaggio spendi la metà in bollette: nessuno te lo dice

Se utilizzate questo tipo di lavaggio in lavatrice, risparmierete di molto i costi, andrete a spendere la metà in bolletta. Nessuno ve l’ha mai detto ma esiste un modo per pagare meno tasse, basta seguire questo trucchetto e avrete risolto i vostri problemi.

Con tutti i rincari che ci sono stati ultimamente, ogni consiglio utile che serve per dimezzare i costi nelle bollette, sono più che graditi. Molte volte basta veramente poco, peccato che non tutti sono a conoscenza di queste piccole dritte.

Consigli utili per risparmiare

Prima di svelarvi il tipo di lavaggio più economico per risparmiare in bolletta, vogliamo rivelarvi altri consigli utili, che vi apriranno “un mondo”. Sicuramente tornerete a darci ragione, ma grazie a questi trucchetti, potrete risparmiare durante l’anno e avere così più soldi da investire nelle tanto attese vacanze estive. Molto bene, iniziamo!

Per prima cosa, acquistate una lavatrice ad alta efficienza energetica, le sigle A+++, A++, B e così via, non sono una fregatura ma veramente vi faranno vedere una grossa differenza in bolletta. È vero, probabilmente questi elettrodomestici costeranno di più, ma i soldi spesi li ammortizzerete dopo un paio di bollette, quindi pensateci bene.

Seconda cosa, cercate di capire se il vostro tipo di contratto prevede delle fasce orarie più economiche, per esempio molti fanno i lavaggi a gradazione elevate durante le ore serali o durante il week-end, in quanto il prezzo al kWh sono molto più bassi. Ultimo consiglio, cercate di accendere la vostra lavatrice, soltanto quando il carico è pieno, è inutile far partire un intero ciclo se il cestello non raggiunge neanche la metà.

Come risparmiare in bolletta?

Attenzione, abbiamo un consiglio molto utile da darvi, per risparmiare sui consumi della lavatrice. Se utilizzerete questo tipo di lavaggio, spenderete la metà nella bolletta, peccato che nessuno le dice mai queste cose. Innanzitutto, ogni lavatrice di nuova generazione ha una funzione chiamata, ECO, questi programmi fanno risparmiare fino al 40% in meno sui consumi.

Poi dov’è possibile, sarebbe meglio utilizzare le basse gradazioni o addirittura i lavaggi a freddo per i capi non tanto sporchi. Ricordatevi che il lavaggio a 90° va usato solo per quei capi di cotone estremamente sporchi, così come per quello a 60°.