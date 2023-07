Bonus, i termini scadono il 24 luglio: sbrigati a richiederlo

I termini per richiedere il suddetto Bonus scadono il 24 luglio, bisogna sbrigarsi a richiederlo, anche perché la procedura va fatta solo online e se non arrivate in tempo, non potrete più averne diritto.

Magari non tutti sono a conoscenza della possibilità di usufruire di questo vantaggioso Bonus, il quale però va richiesto entro e non oltre il 24 luglio. Dovrete quindi sbrigarvi, perché il tempo scorre e non aspetta nessuno.

Quando ci sono questi aiuti alle famiglie, visto i tempi che corrono, fatto di rincari e tasse che si sviluppano come funghi, non bisogna proprio farseli scappare. Questo Bonus fa al caso vostro, ma dovrete richiederlo nei tempi indicati, in quanto come sapete: “La legge non ammette ignoranza”. Vi spiegheremo tutta la procedura da fare, in modo da poter risparmiare.

Tre tipi di esiti

Prima di spiegarvi nel dettaglio di che Bonus stiamo parlando e di quali requisiti bisogna avere per poter accedere all’erogazione, vogliamo illustrarvi, per coloro che avessero già inoltrato la domanda, i tre tipi di esiti in cui poteste imbattervi. Per prima cosa dovrete accedere alla vostra area personale e qui potrete trovare la voce ammesso, respinta e domanda sospesa.

Ammesso : In questo caso, come è facile intuire, la vostra richiesta ha rispettato i requisiti richiesti, quindi ha ottenuto un esito positivo. Se avrete inserito il vostro iban correttamente, non dovrete fare altro che aspettare l’erogazione direttamente sul vostro conto corrente;

: In questo caso, come è facile intuire, la vostra richiesta ha rispettato i requisiti richiesti, quindi ha ottenuto un esito positivo. Se avrete inserito il vostro iban correttamente, non dovrete fare altro che aspettare l’erogazione direttamente sul vostro conto corrente; Respinta : In questo caso purtroppo non potrete fare niente, probabilmente la vostra situazione non rispetta uno o più requisiti e quindi non avrete diritto al contributo prestabilito;

: In questo caso purtroppo non potrete fare niente, probabilmente la vostra situazione non rispetta uno o più requisiti e quindi non avrete diritto al contributo prestabilito; Domanda sospesa: In questo caso invece, la domanda presentata ha bisogno di ulteriori verifiche, il cittadino riceverà così un messaggio e il diretto interessato avrà tempo 15 giorni per rispondere al personale e chiarirne le problematiche.

Requisiti richiesti

Se non ne siete a conoscenza, avrete tempo fino al 24 luglio per richiedere il Bonus energia di 150 euro, che andrà a sostegno di tutti quei nuclei familiari che rispetteranno determinati requisiti. Vediamoli nel dettaglio. In primis dovrete essere iscritti all’anagrafe di uno dei Comuni presenti nella Regione Lazio, dal 25 novembre 2022. Dovrete anche presentare una dichiarazione ISEE, la quale non deve superare tassativamente i 25 mila euro annui.

Se avete i requisiti richiesti, siate celeri a richiedere il vostro Bonus energia di 150 euro, in quanto avrete tempo fino al 24 luglio per presentare la domanda. Va chiarito il fatto che i soldi verranno erogati fino ad esaurimento fondi. Questi saranno dati con precedenza a chi entra nei primi posti della graduatoria che si andrà a creare, suddivisa per reddito, data di presentazione domanda e se in passato si sia stati già beneficiari di qualche altro Bonus.

Ultimo dettaglio, ma in realtà primo nella scaletta delle istruzioni è come presentare domanda. Potrete farla solo online, connettendovi al sito del Comune e autenticandovi con il vostro Spid personale, da lì in poi, vi basterà seguire le indicazioni presenti e avrete finito.