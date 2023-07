Test della personalità,sei gentile o egosista? Rispondi a queste domande e scopri la cruda verità

Vuoi scoprire, senza se e senza ma, se sei gentile o più egoista. Rispondi a queste semplici domande e lo scoprirai presto.

I test di personalità vanno decisamente forte, soprattutto presso un target femminile e composto anche da giovani e giovanissimi. Sono numerosissimi e si trovano gratis in Rete. Moltissimi poi amano condividerli sui loro profili. A quel punto arrivano per loro una vera e propria scarica di commenti, oltre che di vari emoticom. Altri ancora, magari perché non del tutto soddisfatti dell’esito, evitano di farlo.

Ci sono anche persone, soprattutto amici, che amano effettuarli insieme. Semplicemente qualcuno svolge il ruolo di presentatore, leggendo o proponendo i vari quesiti, mentre l’altra persona o le altre rispondono. A volta bisogna anche rispettare un lasso temporale ben preciso entro il quale dare la propria risposta.

In questo caso non bisognerà rispettarlo, quindi fate un bel respiro e non fatevi prendere dall’ansia, che è sempre una cattiva consigliera. Tuttavia, al fine di dare input esatti, cercate di rispondere seguendo l’impulso, senza in ogni caso farvi vincere dalla fretta eccessiva. Si parla sovente di gentilezza e talvolta si invita ad essere più gentili con gli altri, anche nei confronti di quelle persone che non consociamo affatto. Ricordiamoci infine che la gentilezza è anche sinonimo di grande altruismo.

I quesiti a cui rispondere

Pertanto non è possibile conoscere la loro storia, i loro sentimenti e le situazioni che hanno vissuto o che stanno vivendo in questo momento. Tra l’altro ora per tutti è molto dura, visto che la crisi serpeggia ancora fortemente nel nostro Paese e che i rincari che hanno colpito tutti i settori non si abbassano, Detto ciò, siete pronti a scoprire se siete gentili o più egoisti?

La prima domanda è la seguente: quando andate in un negozio o al supermercato riponete prima nel carrello un cibo prediletto da voi o dai vostri cari? O ancora, acquistate per lo più per voi ed evitare di farlo per altri, salvo non prettamente necessario per via di qualche festività o compleanno? Ve li segnate forse in agenda e in calendario e pensate con largo anticipo a che cosa regalare di preciso a una persona?

Il responso, sei gentile o egoista?

Quando siete su un mezzo pubblico, prima di prendere uno dei pochi posti disponibili, notate se c’è qualche altra persona che meriterebbe maggiormente di sedersi? Se avete dato riposta positiva a quest’ultima domanda senza alcun indugio, non solo molto gentili, ma anche persone intelligenti e altruiste, oltre che dotate di buon senso.

Se ai primi quesiti relativi agli acquisti avete indugiato un po’ troppo, quando è stata chiesto di pensare anche agli altri, significa che tendete a mettere un po’ troppo in primo piano il vostro ego. Se però eccedete nel pensare soprattutto agli altri, non si tratta di altruismo e di gentilezza, ma di mancanza di rispetto per sé stessi.