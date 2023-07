Edoardo Donnamaria, proposta indecente su Antonella Fiordelisi: “Ti do 10mila euro se…”

Edoardo Donnamaria, la star di Forum ancora nel mirino del Gossip per via della sua ex Antonella Fiordelisi. Ora si parla di proposta indecente.

Certamente la sua storia d’amore, nata nel corso della sua intensissima esperienza all’ interno della Casa Più Spiata D’Italia, conclusasi anzitempo per via di una squalifica, lo ha reso ancora più popolare di quello che era già. Inoltre grazie al suo amore per l’ex schermitrice ha fatto emozionare tantissimi telespettatori, soprattutto quelli più romantici.

Sono pure nati fansclub di ragazze perlopiù che tifavano per lui e la sua Antonella. Il loro legame è sempre stato alquanto ballerino e sovente burrascoso. Non sono mancate nemmeno al GF scenate di gelosia soprattutto da parte di lei. Poi, una volta che entrambi erano usciti dal gioco, hanno iniziato a vivere la loro liason alla luce del sole.

Avevano trovato un loro equilibrio e apparivano sempre più uniti, felici e innamorati che mai. Peccato che poi è arrivata la terribile doccia fredda da un giorno all’altro: i due si erano lasciati e l’idillio era bello che finito. Lei, come ha svelato più volte sui Social, sta soffrendo moltissimo. Non ne parla volentieri e preferisce guardare avanti e tenersi super occupata con il lavoro di influencer e di imprenditrice digitale.

Edoardo Donnamaria e la proposta indecente alla sua ex

Tra l’altro pare che ci sia stato un ravvicinamento tra di lei e la bellissima Oriana Marzoli. Le due si erano conosciute proprio grazie al reality, avevano legato pure parecchio ma poi l’amicizia si era clamorosamente rallentata ed erano iniziate a nascere forti incomprensioni tra di loro che le avevano allontanate. Complice di questo loro riavvicinamento sarebbe Daniele Dal Moro.

L’ex vippone è tornato a fare coppia fissa con la seconda classificata al GFVip7 dopo vari tira e molla per l’immensa gioia dei rispettivi fan. Il ragazzo è anche molto amico dell’ ex di Antonella, ovvero Edoardo Donnamaria, che è anche lui assai attivo sui Social e sempre più lanciato come conduttore di serate e manifestazioni in giro per l’Italia. E ora è arrivata la proposta indecente per la Fiordelisi.

E’ stato tutto orchestrato da Dal Moro

In realtà si tratta di una trovata inscenata dal già citato Dal Moro. In poche parole ha fatto codesta proposta indecente in un vocale inviato alla star di Forum e che lo stesso ex tronista ha diffuso sul Web: “Stavo pensando, sai cos potrei fare? potrei darti dei soldi per tornare con Antonella. Tanto, ne guadagnerei poi molti di più dai tuoi fan, che sarebbero disposti a pagarmi migliaia e migliaia di euro”.

Queste le prime parole di Daniele che poi ha tosto aggiunto: “Secondo me ci potremmo mettere d’accordo per una cosa del genere. Io ti faccio un bonifico ora da 10.000€ ora e basta, e tu torni con Antonella, poi il resto vien da sé”. Chiaramente il tutto è diventato in men che non si dica virale e ha fatto pure ampiamente discutere in Rete.