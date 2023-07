Choc su questa bellissima spiaggia: ritrovato oggetto proveniente dallo spazio

Sembra incredibile eppure è assolutamente tutto vero. Ritrovato questo particolarissimo oggetto su una spiaggia. Proviene dallo Spazio. Il racconto dei fatti.

In estate, si sa, complice il caldo e il solleone, si ha sempre più voglia di relax e di vacanze. Il massimo per moltissimi è trascorrerle al mare e soprattutto in spiaggia, nelle ore diurne. Qui è possibile rilassarsi al sole, prendendoci della belle tintarella, dopo aver provveduto a spalmare sul corpo della buona crema solare.

Possiamo poi giocare a racchettoni o a palla o leggere una rivista o un libro. Altri ancora amano fare le parole crociate, chiacchierare con amici o vicini di ombrellone, o dedicarsi, soprattutto nel caso dei più piccini, alla costruzione dei castelli di sabbia. Splendido poi è rinfrescarsi con un tuffo in mare e un super bagno.

Per tenersi informa e godere appieno dei benefici dello iodio è d”uopo effettuare anche delle rilassanti e rigeneranti passeggiate sul bagnasciuga. In questa maniera, oltre ad abbronzarci meglio, possiamo pure mantenerci in forma senza stancarci troppo. Inoltre quando siamo stanchi possiamo fermarci ed effettuare anche dei tragitti in acqua.

Spiaggia, ritrovamento choc

Possiamo anche soffermarci a prendere una bibita fresca o un buon gelato o ancora per partecipare a varie iniziative di gruppo. Tuttavia talvolta può anche capitare di incappare nel ritrovamento di qualcosa di molto particolare. Si tratta di qualcosa di mai visto e decisamente misterioso. Il ritrovamento non è avvenuto nel nostro Paese ma sulle spiagge dell’Australia.

Secondo molti potrebbe arrivare dallo Spazio. Chiaramente ciò ha suscitato non solo molto interesse ma anche molto timore nei cuori. Innanzitutto vi diciamo che non è nulla di pericoloso, ma non sapendo di che cosa si tratti, le autorità hanno raccomandato di non avvicinarsi in alcun modo bensì di osservarlo da lontano. Di che cosa si tratta?

Potrebbe trattarsi di un razzo

Di un cilindro grandissimo e chiuso da due parti bombate, tutto ricoperto di alghe e crostacei. Dunque potrebbe essere rimasto per tantissimi anni in acqua. Secondo l’Agenzia Spaziale Australiana l’oggetto misterioso potrebbe essere la componente di un razzo. Ora si sta lavorando a spron battuto per capire se quest’ultimo ha fatto o meno parte di un veicolo spaziale di un Paese straniero.

Al The Guardian l’esperta in archeologia spaziale Alice Gorman, ha rivelato che potrebbe essere il terzo stadio di un razzo lanciato dal programma spaziale indiano. Andando ancora più nello specifico, si potrebbe parlare del razzo utilizzato per il lancio del stellite Polar, ufficialmente partito nello spazio il 15 febbraio del 2017.