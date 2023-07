Tommaso Zorzi e Michelle Hunziker, si sottopongono alla crioterapia: cosa accade veramente al corpo a -90 gradi

Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi si sono sottoposti insieme alla crioterapia. Ecco che cosa succede al corpo quando si trova ad una temperatura di -90°, la conseguenza è questa. Sicuramente non è una passeggiata.

Per combattere il caldo che ha preso di mira l’Italia in questi giorni, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi hanno deciso di sottoporsi alla crioterapia. Sicuramente come gesto è un po’ estremo, visto che sono stati a -90°, cosa sarà successo ai loro corpi, una volta provata questa temperatura?

Per chi si stesse chiedendo, come mai, la Hunziker e Zorzi fossero insieme, ricordiamo che Aurora Ramazzotti è la migliore amica del protagonista di Riccanza, motivo per cui Michelle per lui è come se fosse una seconda mamma. Giorni fa i due “pazzi scatenati” (in senso buono ovviamente), avevano sfidato le intemperie delle alte temperature, mentre si sottoponevano ad una seduta di fitness fianco a fianco. Senza indugiare oltre, cerchiamo di capire che cosa hanno combinato i due personaggi dello spettacolo.

Hunziker + Zorzi = Crioterapia

Michelle Hunziker, attualmente non sta passando delle piacevoli giornate in compagnia soltanto di Tommaso Zorzi, ma anche di sua figlia Aurora Ramazzotti, del suo compagno, Goffredo Cerza e ovviamente del piccolo ometto della casa, Cesare. La nonna ha seguito tutta la famigliola felice in vacanza in Sardegna e insieme si stanno godendo il meritato relax.

Come sempre, anche in questa occasione, la Hunziker e Zorzi, hanno deciso di intraprendere una nuova avventura insieme, senza dimenticarsi di documentare tutto per i loro amati follower. Due delle più importanti persone che fanno parte della vita di Aurora, si vogliono talmente bene da essere considerati come il pane con il burro.

Una giornata sicuramente memorabile

Come dicevamo, Michelle Hunziker e Tommaso Zorzi, si sono sottoposti alla crioterapia, provando l’ebrezza di vivere a -90°. Ecco perché l’hanno fatto e cosa succede al proprio corpo in presenza di temperature così rigide. Per chi non lo sapesse, la crioterapia è un trattamento che si esegue in criosaune o criocamere, dove le persone vengono chiuse per 3 minuti e sottopongono il proprio corpo a temperature estreme. Il picco massimo che si può raggiungere è quello di -130°. Ovviamente scordatevi maglioni, sciarpe e cappello, lì dentro ci si va in...costume!

Quei tre minuti devono essergli sembrati lunghissimi alla Hunziker e Zorzi, i quali per superare quel freddo hanno iniziato a ballare la macarena, a ridere e scherzare. Ma perché l’avranno fatto, chiederete voi? No, non sono pazzi! Questo trattamento, sfruttato fin dal tempo degli antichi romani, viene utilizzato sia per il rilassamento muscolare, sia per prevenire l’invecchiamento della pelle, per non parlare del controllo dell’obesità e come riabilitazione in caso di infortunio.