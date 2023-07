Dopo Cinghiali e serpenti arriva un altro animale in città: che malattie possono trasmettere

Dopo in cinghiali e i serpenti, c’è un altro animale che ha fatto capolino in città e che è molto pericoloso per la nostra salute. Fuori il nome.

Troppo spesso non ci rammentiamo che la salute è, senza se e senza ma, il nostro dono più grande che possediamo. Dunque dobbiamo preservarlo con amore. Chiaramente per farlo, oltre ad ascoltare con costanza i messaggi che il nostro copro, così come la nostra mente, ci mandano, è bene mettere in atto uno stile di vita sano, composto pure da una buona dieta e da tanto movimento.

Fare attenzione a ciò che mangiamo, anche la livello di provenienza, di qualità e di conservazione, è un altro step fondamentale da tenere in considerazione, così come evitare di assumere in questo periodo alimenti troppo calorici e grassi e prediligere invece quelli più freschi. Nelle nostre case, così come sull’ambiente di lavoro, dovremmo puntare maggiormente all’igiene, alla pulizia e all’ordine, per vivere meglio e tenere lontano da noi lo stress.

Per allontanare poi le malattie, dobbiamo anche cercare di non avvicinarci ad animali che potrebbero essere nocivi per il nostro benessere. Dopo gli allarmi veri e propri riguardo all’arrivo di cinghiali nelle più grandi città e di serpenti, che in estate e primavera trovano largo spazio in giardini sia privati che pubblici, ora ce n’è un altri che sta preoccupando e non poco gli italiani.

Dopo cinghiali e serpenti è allarme per un altro animale in città

Se prolifera a spron battuto è anche per il caldo di questi giorni e per la sporcizia, che purtroppo troneggia nelle grandi città, soprattutto nella Capitale. I romani non ne possono più e sono preoccupati per l’invasione di questi animali. Non si tratta di zanzare e zecche, così come delle formiche che, soprattutto in estate, si fanno vedere nelle nostre abitazioni, ma di ben altro.

Questo animale è molto amato dai disegnatori dei cartoni animati e visto talvolta come buono e generoso, mentre altre volte come dispettoso. La Disney l’ha anche immortalato in un celebre personaggio, ancora oggi molto in auge. Inoltre lo abbiamo ammirato anche in una trasposizione cinematografica a livello di cartoon di una celebre favola, ovvero Cenerentola.

I roditori hanno invaso la capitale

Stiamo dunque parlando dei topi, che stanno letteralmente spopolando, soprattutto a Roma, ma non solo. A questo punto c’è da chiedersi come prevenire il loro arrivo. Esistono dei rimedi per tenerli lontani dalle nostre dimore? Sì, infatti ci sono piante che danno loro fastidio, quali piantine di menta piperita da posizionare negli ingressi, così come le piante di ruta, che sono pure sgradite ai serpenti.

Vanno anche bene rami e foglie di alloro da posizionare nelle cucine. Sì anche al bicarbonato da lasciare nei corridoi e a batuffoli pregni di olio essenziale di eucalipto da lasciare negli armadietti, ma da sostituire ogni tre settimane. Infine, cerchiamo di mantenere la nostra casa pulita e ordinata, perché pulizia e ordine sono grandi nemici dei roditori. Il cui morso è pericolosissimo per gli umani.