Non farsi la doccia per una settimana: cosa succede veramente al corpo

Attento a non fari una bella doccia per una settimana intera. A che cosa puoi tristemente andare incontro.

Soprattutto in estate è davvero impossibile pensare di non un farsi almeno una doccia al giorno al fine di provare refrigerio. Difatti bagnarsi il corpo, mantenendo umidi il collo e i polsi sono dritte importantissime che gli esperti ci danno in continuazione, al fine di stare lontani da malori e malesseri di vario genere, che possono colpire chiunque.

Tanto più che, quando siamo al mare o in piscina o ancora al lago, ci viene d’istinto di andare a bagnarci almeno i piedi per stemperare il calore corporeo. Se ci viene raccomandato di bere i canonici 2 l di acqua al giorno e di mangiare maggior frutta e verdura di stagione, capite bene che non bagnarsi la pelle con acqua e con una certa frequenza può risultare un controsenso.

Tuttavia un conto è fare un tuffo al lago, mare o piscina mentre ben altro conto è farci una doccia. Tanto più che quando lo facciamo a casa nostra o in hotel in vacanza, dobbiamo utilizzare dei prodotti per lavarci il corpo e talvolta i capelli. Oltre a puntare a quelli più mirati per la nostra epidermide e strizzare un occhio all’ambiente, sarebbero da preferire quelli che fano poca schiuma e più green.

Doccia, in estate impossibile resisterle

In tale direzione dovremmo evitare di effettuare troppe docce nel corso della giornata, oltre che di farle eccessivamente lunghe. Chiaramente se svolgiamo un lavoro all’aria aperta e che ci fa sudare parecchio è impossibile, una volta tornati a casa, non gettarci subito sotto la doccia, anche per una questione di igiene e non solo di refrigerio.

Tuttavia alcune persone, anche solo con lo scopo di risparmiare in bolletta, tendono a lavarsi meno pure in questo periodo. Altre ancora cercano di farsi la doccia solo una volta a settimana. Al di là del fatto che chiaramente se non ci laviamo come si deve emaniamo un cattivo odore e diamo un senso di sporcizia e trascuratezza agli altri, possiamo anche dare incontro a situazioni ben più gravi.

Che cosa accade se non ci laviamo per una settimana

Presupponendo che non vada bene esagerare coi lavaggi e coi prodotti troppo aggressivi, nonché con deodoranti, che possono alterare il PH della nostra pelle, mettiamoci comunque in testa che tutti i giorni dobbiamo lavarci con cura. Non farlo garantisce la proliferazione dei batteri patogeni, che procurano cattivo odore ma anche malattie di vario genere alla pelle.

Inoltre, in tale maniera non si garantisce nemmeno la nuova produzione cellulare. Tuttavia, secondo gli esperti, una doccia andrebbe fatta ogni due giorni. Tuttavia ciò non significa che non dobbiamo lavarci. Possiamo tuttavia farlo, come si suol dire, a pezzi. In ogni caso, viste le temperature elevate del periodo, il consiglio è di effettuare anche circa due docce al girono, ma di breve durata.