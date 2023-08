Come stai lavando i tuoi costumi? Sicuramente stai sbagliando e dovrai buttarli tutti

Ecco come lavare i costumi da bagno senza rischiare di rovinarli, ci spiace informarvi, che se li state lavando così, state sbagliando di grosso. Se non volete essere costretti a comprare un costume all’anno, vi basterà seguire queste semplici indicazioni.

Oggi vogliamo svelarvi il metodo corretto per lavare il vostro costume da bagno, senza correre il rischio di rovinarli. Purtroppo, se lo state facendo così, state sbagliando e il famoso capo, che ognuno di noi ha nell’armadio, ha veramente le ore contate.

Non importa la tendenza, di costumi da bagno ne esistono per tutti i gusti, vintage, intero, bikini, micro bikini, tankini e così via, non c’è limite a quello che potrete acquistare. Il bello di questo indispensabile capo estivo, è quello di poter spaziare, non solo con i colori ma anche con le fantasie. Per questo dovrete preservarne la qualità, per poterli usare per più anni consecutivi. Ecco quindi dei preziosi consigli su come trattare i costumi da bagno.

Ecco come lavare i costumi da bagno nel modo corretto

Prima di dirvi come lavare correttamente il vostro costume da bagno, vogliamo trattare l’argomento dell’acquisto. Come sapete in commercio esistono diversi modelli di costume da bagno, ma ahimè, nonostante la commessa del negozio voglia farci credere il contrario, pur di farci acquistare qualcosa, non tutti i modelli stanno bene a tutti. Come saprete, esistono diversi tipi di fisico, che sia a mela, a pera, a triangolo rovesciato e così via, il costume perfetto esiste per tutti.

Basta soltanto conoscere i punti di forza del proprio fisico e puntare su quelli. Anziché nascondere le imperfezioni, sarebbe meglio giocare ed esaltare i vostri punti di forza. Per esempio se avete un seno prosperoso, potrete acquistare un bikini contenitivo, se avete dei glutei tonici, puntate sullo slip. Insomma, prima di acquistare il vostro costume da bagno, fate una ricerca online, cercate di capire il vostro fisico a quale gruppo appartiene, in modo da arrivare al negozio già preparate.

Poi ovviamente, se non vi interessa il giudizio altrui, cosa molto saggia in realtà (tanto qualcuno che avrà qualcosa da dire lo troverete sempre), nulla vi vieta di acquistare semplicemente il capo che più vi piace e se agli altri non piace, che guardassero da un’altra parte.

Ecco i trucchetti migliori da utilizzare

Ecco giunti al punto saliente del nostro articolo, se volete sapere come lavare correttamente il vostro costume da bagno, senza correre il rischio di rovinarli, siete nel posto giusto. Anche perché, purtroppo se lo state facendo in questa maniera, state sbagliando “di brutto”. Per prima cosa, sarebbe meglio non lavare mai il costume in lavatrice, in quanto l’elastico potrebbe slabbrarsi, ma se proprio non potete farne a meno, se l’etichetta lo permette, lavatelo ad una temperatura bassissima, possibilmente senza centrifuga.

Se ascoltate noi, il costume da bagno andrebbe lavato rigorosamente a mano, dovreste inoltre sciacquarlo con acqua dolce ogni volta che tornate a casa dalla vostra giornata in spiaggia e dovreste sempre rimuovere i granelli di sabbia che si attaccano al tessuto. Infine, con il sapone di Marsiglia dovrete togliere immediatamente i residui di crema solare che si potrebbero localizzare ai bordi del costume. Con questi consigli, il vostro costume durerà diversi anni, garantito al 100%.