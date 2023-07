Alba Parietti, la confessione piccante fa impazzire il web: “Si muove…”

Alba Parietti fa una precisa confessione piccante sul web e i followers rimangono scioccati. Qualcosa si muove e ovviamente tutti capiscono a cosa si riferisce la famosa conduttrice.

Confessione piccante da Alba Parietti e il web si esalta, quella frase “sul movimento”, fa impazzire i suoi seguaci in quanto il contesto non lascia spazio all’immaginazione. Alla Parietti, basta poco, una frase o una foto e i followers non capiscono più niente.

Per Alba è un periodo un po’ burrascoso, in quanto sta passando dalle stelle alle stalle nel giro di poco. È tornata più carica che mai, per la conduzione del nuovo programma Rai, Non sono una signora, il quale però non ha ricevuto una votazione sufficiente, almeno per adesso. In seguito si è rilassata nel giorno del suo compleanno, ma anche in quella circostanza ha subito delle critiche.

Il balletto della discordia

Fortunatamente, la Parietti, nonostante i suoi 62 anni, portati benissimo tra l’altro, continua a vivere come meglio crede, fregandosene dei giudizi altrui. Probabilmente la showgirl, ha capito la regola per sopravvivere in questo mondo fatto di apparenze, critiche, realtà social e così via. L’importante è fare quello che ci piace e quello che ci fa stare bene, poi ai giudizi altrui, bisognerebbe non dargli troppo peso.

Tanto si sbaglia sempre, qualunque cosa si faccia. Facciamo questo discorso, in quanto Alba Parietti, durante il suo mega party a sorpresa di compleanno, organizzato dai suoi amici, si è goduta a pieno la serata. In un momento di svago, ha postato sui social un simpatico balletto eseguito dalla conduttrice in costume da bagno. Se molti l’hanno applaudita, altrettanti l’hanno criticata in maniera dura e pesante. Molte volte la gente perde veramente l’occasione di tacere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Il ritorno alle origini della Parietti

Alba Parietti ha riportato sui social un vecchio scatto amarcord di lei da giovane e la didascalia “piccante” ha fatto impazzire il web. La conduttrice ha scritto: “Correva l’anno 1983.

40 anni sulle copertine… eppur si muove”. Dopo quest’ultima battuta i suoi followers, si sono molto agitati, un po’ per la bellezza della Parietti, un po’ per quella frase che potrebbe essere interpretata in molteplici modi.

Siamo curiosi di sapere cosa avete pensato voi appena l’avete letta? Ad ogni modo, la Parietti vi piace più in versione “pischella” o in versione “matura”? Come si può vedere sotto il post, le opinioni a tal quesito sono diverse, creando delle vere e proprie fazioni.