Tragedia volto noto del Gf Vip: purtroppo non ce l’ha fatta | La malattia se l’è portata via

Purtroppo un concorrente del Grande Fratello Vip è stato colto alla sprovvista da una terribile tragedia. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa è successo.

Alfonso Signorini tornerà a settembre con la nuova e attesissima edizione del Grande Fratello Vip. Non è ancora trapelato alcun nome dei concorrenti sul web, in quanto si sa solo che i provini stanno andando avanti senza sosta. Discorso diverso per quanto riguarda le opinioniste. Infatti Sonia Bruganelli e Orietta Berti non ci saranno più.

La Bruganelli aveva già riferito che non aveva intenzione di riproporsi per la terza volta consecutiva nel reality. In compenso con la cantante ha avuto un rapporto tranquillo, a differenza di Adriana Volpe. Con lei le discussioni erano sempre dietro l’angolo.

Giulia Salemi e Soleil Sorge fino a poco tempo fa sono state fortemente volute dai telespettatori perché in precedenza hanno dimostrato di esserne all’altezza. Tuttavia al loro posto si stanno facendo sempre più insistenti le voci su Katia Ricciarelli e Paola Barale. Le due potrebbero avere questo ruolo, anche se per ora è tutto avvolto nel manto del mistero.

A prescindere da tutto i fan non vedono l’ora di assistere nuovamente alle vicende del gruppo. Purtroppo in queste ore è successo che un ex concorrente del Gf Vip è stato stravolto da una notizia che gli ha cambiato la vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Volto del Gf Vip stravolto dal dolore

Nato a Genova nel 1988, il concorrente è laureato in Economia e Finanza. Oggi è un consulente finanziario e un personal trainer. Ha collaborato con la compagnia assicurativa Generali d’Italia e allo stesso tempo realizza dei video sugli allenamenti che poi pubblica sui social.

In queste ore è venuta a mancare la madre, sconfitta da una malattia dopo anni di battaglia. Ha condiviso un post straziante su Instagram. Lui è Gianluca Costantino.

“Sempre con me in ogni singolo giorno”

“Speravo fin all’ultimo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ogni giorno speravo di svegliarmi da questo incubo e invece purtroppo il male ha vinto. Ma quello che non può ostacolare è l’amore che provo per te, Sei stata un’amica, una spalla, una maestra e quello che hai fatto per me è il vero esempio di cosa vuole dire essere mamma…hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da dare ed eri sedata sul letto”

“Mamma sarai sempre con me in ogni singolo momento e sono sicuro che in ogni luogo, in ogni momento, in ogni gioia e in ogni successo tu sarai con me a gioire perché quello che hai sempre voluto era il mio bene. Vola in cielo e guardami sempre perché quello che hai creato a straordinario e lo sarà sempre di più. Stai tranquilla che alla mia sorellina ci penso io”.