Ivana Mrazova, compleanno rovinato: doveva essere una serata di festa ma un dettaglio non è andato per il verso giusto

Ivana Mrazova ha festeggiato il suo compleanno, ma agli utenti social non è sfuggito un particolare. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ivana Mrazova si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. ha condiviso l’esperienza della casa con Giulia De Lellis, Daniele Bossari, Luca Onestini, Cecilia e Jeremias Rodriguez e tanti altri ancora. Le in quel periodo era fidanzata con un imprenditore, del quale non ha mai fatto nome.

Luca, invece, era fidanzato con Soleil Sorge. Quest’ultima ha deciso di lasciarlo per frequentare un’altra persona, Marco Cartasegna, dunque gli ha fatto recapitare una lettera. La delusione non è mancata, ma non al punto tale da mollare il Gf Vip. Con il tempo ha voltato pagina avvicinandosi sempre più a Ivana. I due si sono fidanzati quando lei ha messo la parola fine alla sua love story.

Purtroppo nel periodo del Covid si sono lasciati e non hanno avuto nemmeno la possibilità di confrontarsi faccia a faccia perché lei era a casa sua lontana chilometri dall’Italia. Grazie al Gf Vip 7 Ivana ha potuto rimettersi in gioco come ex di Luca e così è entrata con Martina Nasoni e Matteo Diamante. Tutti hanno notato un Luca diverso, meno spavaldo con chi occhi pieni d’amore.

In tanti davano per scontato che si sarebbero rivisti al di fuori del reality e così è stato. In questi giorni Ivana ha festeggiato il suo compleanno e le foto sono state condivise sui social. Qualche follower ha notato dei dettagli che hanno iniziato a far discutere.

Un dettaglio della festa di Ivana Mrazova

Nella casa Ivana e Luca hanno avuto modo di trascorrere del tempo e aprire il loro cuore, cosa che non hanno potuto fare per cause di forza maggiore. Anche se hanno discusso, non hanno mai nascosto l’affetto reciproco.

Quando è uscita dalla casa ha difeso a spada tratta l’ex dalle critiche degli inquilini, soprattutto da quelle di Nikita Pelizon. Inoltre ha dichiarato che l’avrebbe aspettato a braccia aperte. Nonostante tutto sembra che non ci sia stato alcun risvolto positivo. Ecco perché i fan lo stanno insinuando.

“Ma non si è presentato alla festa?”

Ivana era bellissima davanti alla torta con trentuno candeline. Tra gli invitati, però, mancava Luca. Si è dedotto ciò osservando con attenzione sia video che foto della serata. In realtà le ipotesi sono varie: c’è chi dice che lui stia frequentando un’altra e chi ha semplicemente dedotto che le cose non sono andate per il verso giusto.

Per ora non si sa nulla sulla loro situazione sentimentale. Fatto sta che i fan sperano in un ritorno di fiamma perché lui quando sta con lei cambia letteralmente. Anche Giulia Salemi l’ha notato invitandolo più volte a togliere la maschera del duro.