Ilary Blasi, perché Pier Silvio l’ha riconfermata: “Difficile la facciano fuori perché è amica di…”

Secondo il parere di qualche utente social ci sarebbe una valida spiegazione alla riconferma di Ilary Blasi nella Mediaset. Andiamo a scoprire cosa ha spinto a dire una cosa del genere.

Da quando è venuto a mancare Silvio Berlusconi le cose sono cambiate, soprattutto nell’ambito della televisione italiana. Pier Silvio Berlusconi ha preso in mano le redini della situazione e non ha esitato a introdurre dei cambiamenti nelle ultime ore.

Lui ha spesso avuto voce in capitolo in qualità di vicepresidente della Mediaset. Basta pensare che ha insistito per raddoppiare l’appuntamento con Verissimo nel weekend perché sicuro degli ottimi risultati in termini di ascolti. All’inizio Silvia Toffanin era incerta se accettare o meno la sfida, ma per fortuna ha ascoltato il compagno di vita che ci aveva visto bene fin dal principio.

Martedì 4 luglio sono stati esposti i palinsesti delle reti Mediaset per la prossima stagione. Non sono stati toccati i programmi televisivi condotti da Maria De Filippi e Gerry Scotti. I due saranno presenti a Tu si que vales con Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e…Luciana Littizzetto al posto di Teo Mammucari. Non ci sarà nemmeno Belen Rodriguez.

Poi sono arrivate altre conferme: Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, Pio e Amedeo con Felicissima sera, Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stesso discorso per il Grande Fratello Vip, ma Piersilvio Berlusconi ha garantito che non ci sarà più il trash degli ultimi anni. Nel frattempo sul web in tanti stanno esprimendo un proprio parere in merito a chi resterà davanti alle telecamere.

La riconferma di lei divide il web

Alessandro Rosica, l’investigatore dei social, spesso interagisce con i follower mettendo l’opzione Fammi una domanda. I più curiosi gli chiedono dei gossip più chiacchierati delle ultime settimane, come il caso della lite di Oriana Marzoli e Daniele Del Moro nel locale in Sardegna.

Adesso un’affermazione è stata fatta su Ilary Blasi. Un utente social ha esternato il desiderio di non vederla più nel piccolo schermo in seguito alle scelte fatte da Pier Silvio Berlusconi. Come sempre l’intervento di Rosica è stato netto e senza peli sulla lingua.

L’ipotesi avanzata dall’influencer

Per Alessandro Rosica la conduttrice de L’Isola dei Famosi non sarà mai allontanata dalla Mediaset, essendo molto amica della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Ovviamente è solo un pensiero espresso dall’influencer che ha diviso in due il web.

Da un lato c’è chi sostiene quanto detto mentre dall’altro si prendono le difese della Blasi. A prescindere da tutto non è detta l’ultima parola, le cose relative al palinsesto 2023/2024 potrebbero cambiare fino a settembre. Ragion per cui non ci resta che attendere.