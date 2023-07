Kate Middleton, ora è finalmente ufficiale: il lieto annuncio che tutti aspettavano e che si meritava

I fan della meravigliosa Kate Middleton possono finalmente esultare. La lieta novella che scalda i loro cuori.

Kate Middleton è certamente un personaggio e membro della mitica Royal Family molto amato e, nel contempo, assai chiacchierato. Da quando si è fidanzata e in seguito sposata con il Principe William non è più uscita dal chiacchiericcio . Tra l’altro in passato, quando erano poco più che ragazzi, lui la lasciò per un periodo, perché molto spaventato da quel sentimento che lo legava a lei.

Mai più in seguito una nube sul loro rapporto, che ha fatto sognare i più con il loro matrimonio da favola. Hanno poi messo al mondo tre splendidi figli, quali George Charlotte e Louis. I primi due sono già delle star, ma anche il terzogenito si sta apprestando a darsi da fare in tale direzione. La secondogenita è già considerata una vera e propria icona di eleganza e stile, nonostante sia ancora tanto piccina.

Un’etichetta e un ruolo che la sua splendida mamma svolge da tempo, visto che è considerata allo stesso modo da tantissime donne sparse nel mondo. Inoltre è anche una grande conoscitrice del Bon Ton. È una grande sportiva e condivide questa passione con il suo consorte. Adora pure seguire una dieta sana, varia ed equilibrata pur con qualche peccato di gola di tanto in tanto.

Kate Middleton, la lieta novella che scalda i cuori

Ama tantissimo i bambini e pare che sia suo gran desiderio allargare la famiglia, mettendo al mondo un quarto figlio. Tuttavia William non sarebbe d’accordo, perché in passato sembra che lei abbia sofferto della depressione post partum, che è molto frequente più di quanto si pensi tra le donne. Temendo dunque che possa non stare di nuovo bene, lui avrebbe tentennato al riguardo.

Sono entrambi due genitori molto attenti e accorti per le lor creature, tant’è che ultimamente hanno deciso di non accettare molti impegni pubblici al fine di non restare troppo distanti dall’Inghilterra e da casa. Ora è arrivata per i fan della Middleton una lieta novella che scalda a più non posso i loro cuori.

Un nuovo annuncio per la splendida Kate

No, la Principessa non è in dolce attesa, almeno non per ora. Ha semplicemente ricevuto un nuovo titolo, ovvero quello di Duchessa di Rothesay, che in passato è stato della meravigliosa Camilla, oggi regina di Inghilterra a tutti gli effetti accanto a Re Carlo. Oltre a ciò è anche diventata Principessa del Galles.

Insomma si tratta di ruoli molto importanti che ovviamente sta rivestendo anche suo marito. Ormai non c’è più alcun dubbio che saranno loro i nuovi monarchi d’Inghilterra quando Carlo non ci sarà più o deciderà di abdicare con un po’ di anticipo in onore dell’amatissimo figlio primogenito.