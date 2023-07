Uomini e Donne, ex tronista crolla in casa: viso sfregiato e ore di paura | Come sta adesso

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto degli attimi di paura per colpa di un evento del tutto inaspettato. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Uomini e Donne è il programma televisivo condotto da Maria De Filippi e a breve tornerà su canale 5 nel primo pomeriggio dopo le soap opere di successo. I partecipanti hanno modo di trovare l’anima gemella tra tanti e qualcuno riesce nell’impresa. Basta pensare alle coppie composte da Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Aldo Palmieri e Alessia Cammarota, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Per ora sul web si dice che la redazione abbia puntato su Alessio Campoli, la non scelta di Lavinia Mauro. Il ragazzo è stato apprezzato dal pubblico al punto tale da chiedere di dargli una possibilità. Si stanno facendo anche i nomi di Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio.

Per ora è tutto avvolto nel manto del mistero. Lo stesso discorso vale per il destino del Trono Classico che potrebbe essere nuovamente separato da quello Over. A prescindere da tutto il programma riscuote sempre un grande successo.

In queste ore un ex volto amatissimo ha raccontato ai follower uno spiacevole episodio che ha vissuto lontano da casa. Per fortuna ha avuto accanto il compagno e i figli. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ore di paura per l’ex tronista di UeD

L’ex tronista in questione non è altro che Ludovica Valli. Sorella di Beatrice Valli, ai tempi del trono scelse Fabio Ferrara e insieme parteciparono a Temptation Island. Uscirono insieme dal reality, ma poi le strade si sono separate. Oggi è una splendida madre e compagna di Gianmaria De Gregorio. I due non hanno vissuto bei momenti fuori Italia perché lei a un tratto si è sentita male.

“Ora sto meglio, decisamente meglio. Sono in ripresa, in realtà non so nemmeno io cosa sia successo, se non che praticamente ieri notte sono stata male, male nel senso che ho rimesso tutta la notte con tanto di febbre a 40 dovuta a non si sa cosa”, ecco come Ludovica ha esordito nella storia di Instagram. In realtà il racconto ha avuto un proseguo alquanto sconcertante.

Attimi di angoscia per Ludovica

In poche parole ha spiegato che le mancavano le energie e poi ha notato del sangue in seguito a una caduta. Si è spaccata il mento e l’osso era ben visibile. Il compagno, palesemente preoccupato, ha chiamato subito l’ambulanza. In ospedale è stata per ben otto ore. Dopo degli esami del sangue e una tac alla testa è stata confermata l’assenza di conseguenze gravi, eppure dovrà fare degli accertamenti quando rientrerà.

“Ho visto quei sei bellissimi punti sotto al mento, io che non ho mai messo un punto nella mia vita. Poi da sola in ospedale, ma ce l’ho fatta. Piangevo più per il pensiero dei bimbi…Vabbè tutto è passato”.