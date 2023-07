Flavio Briatore, altro che figlio viziato: ecco cosa farà dopo aver finito la scuola

Flavio Briatore, il figlio Nathan Falco un viziato? Assolutamente no! Ecco che cosa farà a breve.

Solo per il fatto di essere il figlio di Flavio Briatore e della meravigliosa Elisabetta Gregoraci lo ha reso molto famoso. Nonostante sia ancora minorenne, Nathan Falco è diventato molto popolare. Oggi è uno splendido e bellissimo adolescente che la sua celebre mamma nostra sovente sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Dal punto di vista estetico assomiglia molto a entrambo. È sereno e felice, poiché nonostante i suoi genitori siano separati da tempo, proprio per via del suo bene, che deve venire prima di tutto, hanno cercato di mantenere un bel rapporto. Si vogliono molto bene e si stimano a vicenda.

Trascorrono molto tempo insieme, comprese le vacanze estive, che invernali, così come le feste comandate. Vederli nuovamente uniti in tantissimi scatti e video Social ha dato adito ai più di pensare che forse ci fosse la possibilità di un ritorno di fiamma tra loro, che tuttavia non c’è mai stato. Elisabetta poi si è rifatta un vita dal punto di vista sentimentale e oggi è ancora felice accanto al giovane Giulio Fratini.

Flavio Briatore parla del futuro del figlio

I due non si nascondono più e fanno sul serio. Sia lei che Flavio sono orgogliosi del loro Nathan Falco, che oggi ha 13 anni. Sui Social Briatore ha voluto parlare nuovamente del suo figliolo, in particolare del suo futuro. Ha sostenuto che non avrà una vita lavorativa semplice e che lui non ha alcuna intenzione, una volta finita la scuola, di metterlo a lavorare per lui in ruoli di rilievo.

Insomma, dovrà sudare la classiche sette camicie e fare tanta gavetta. Nessuna scappatoia ne scorciatoia per lui. Tuttavia ora Nathan ha da poco finito la terza media e da settembre inizierà il liceo, che farà in collegio. Qui, come ha rivelato il 73enne, ci sarà una parte di food and beverage che potrà fornirgli le competenze necessarie per proseguire il suo lavoro in futuro.

Nathan dovrà partire dal basso

In ogni caso, prima di raggiungere certi livelli, dovrà sudarsela e fare tantissima gavetta. ” Sia chiaro, partirà da zero come tutti e farà il cameriere. È fondamentale, se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso come ho fatto io nella mia vita. Indipendentemente dalla sua posizione sociale, dopo il liceo viene a lavorare da me”, ha svelato in primis l’imprenditore.

Successivamente è arrivato un altro chiarimento: “Comincerà a fare il cameriere, non farà il padrone. Poi, dopo 6/7 anni, se merita, farà il padrone”. Tale mansione l’ha svolta anche lui da ragazzo, oltre che tante altri, come il maestro di sci. Ha pure affittato case e venduto assicurazioni. Lui non era nato ricco e, a detta sua, la sua ricchezza “se l’è costruita lavorando“.