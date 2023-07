Paola Barale, doccia fredda durante le vacanze estive: triste diagnosi del dottore

Terribile doccia fredda per l’amatissima showgirl piemontese. Il duro messaggio che le è arrivato durante le vacanze.

È certamente un’artista molto amata e apprezzata dal grande pubblico italiano, la splendida Paola Barale. Donna bellissima e dotata di una fisicità a dir poco mozzafiato, fa sognare da tempo i suoi estimatori. Ex volto noto di Buona Domenica, grintosa e sensuale, sa come conquistarli in men che non si dica.

Tiene sovente loro compagnia sui Social, in particolare su Instagram, con scatti e video appartenenti alla sua quotidianità, compresa la sua vita on the road. La showgirl è certamente una grande sportiva nonché amante dei viaggi, soprattutto a due ruote. In ogni caso sono le fotografie che la ritraggono in costume da bagno a mandare in estasi i suoi estimatori.

Tuttavia in questa momento, sebbene siamo in estate, lei non ne ha postate di nuove in tale direzione, anche perché è impegnata in giro per l’Italia per la presentazione del suo primo libro autobiografico. Stiamo parlando di Non È Poi La Fine Del Mondo, che è ricco di pensieri molto intimi. Nelle ultime ore Paola ci ha fatto sognare con una Storia dove è in compagnia di una cagnolino bianco di nome Baku.

Paola Barale, la confessione sulla malattia

Jeans, canotta nera, trucco leggero e coda di cavallo. Anche con un look molto semplice lei è un vero e proprio incanto. La donna ha oggi 56 anni ed è in meno pausa. Chiaramente non è un periodo molto facile per nessuna, perché si vede cambiare inevitabilmente il proprio corpo, nonché il metabolismo. Ci sono delle avvisaglie prima di quella fase, che però non tutte colgono.

Per lei non è stato un trauma, ma una scoperta. Se è riuscita a vederla in questa maniera è perché è una persona molto forte e determinata, che si vuole bene, che si ama e che si rispetta. Oggi sta bene anche da sola, è single e si sente libera di essere sempre e comunque sé stessa. Durante una sua intervista rilasciata a TV Sorrisi E Canzoni, ha parlato di come è venuta a conoscenza della malattia.

Come ha scoperto di essere in menopausa

“Ero in vacanza in Perù, in fila alla biglietteria del Machu Picchu. Da un po’ di tempo ricevevo dei segnali dal corpo e avevo fatto degli esami. Ma proprio lì, davanti a quella montagna maestosa, mi arrivava un messaggio dal mio ginecologo“, ha svelato in un primo momento la showgirl. Un massaggio che certamente lì per lì la lasciò alquanto interdetta.

“Paola sono arrivati i risultati delle analisi. Ti confermo che sei in menopausa”, così le scrisse il suo medico. Oggi, che è passato un po’ di tempo da quell’annuncio, come vive la menopausa? Lei ha sostenuto di farlo con concretezza e nel suo libro ha donato alle sue lettrici tanti consigli per affrontare questo periodo della vita senza drammi.