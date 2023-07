Alfonso Signorini perfido: spara a zero sulla D’Urso e le parole sono infuocate

Alfonso Signorini a ruota libera su Barbara D’Urso. Parole infuocate che lasciano il segno.

Certamente l’uscita di scena di Barbara D’Urso dal suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque ha lasciato non solo sconvolti i suoi estimatori, ma anche il grande pubblico italiano. Nessuno se l’aspettava, proprio perché era stata lei stessa, pochi giorni prima, a dare l’appuntamento a settembre con il suo programma.

Un programma messo in standby per via della canonica pausa estiva. Inoltre, sempre in quel frangente, lei aveva sostenuto che erano assolutamente false quelle voci che la volevano via dall’Azienda del Biscione. Fatto sta che poche settimane dopo è arrivata la terribile doccia fredda che ha sconvolto i cuori dei suoi estimatori. Con un comunicato ufficiale Mediaset affermava che lei era fuori dal rotocalco.

Inizialmente lei non aveva voluto commentare nulla ed era anche sparita dai Social, dove invece di solito è molto attiva, sia per la condivisione di post che il caricamento di Stories. Successivamente ha deciso di aprire il rubinetto con un’accorata intervista a La Repubblica. In questa chiacchierata a cuore aperto si respira dolore e dispiacere per quel che è successo.

Alfonso Signorini, parole infuocate per la D’Urso

Le sue parole sono state riprese sul Web e lei stessa lo ha fatto su Instagram. Al suo posto a Pomeriggio Cinque, ormai è ufficiale, arriverà Myrta Merlino. Pure Alfonso Signorini, dalle pagine di Chi, ha voluto dire la sua, anche perché questo è certamente un argomento che scotta. Al momento il giornalista si sta godendo la sua estate, in attesa di tornare al timone del GF, stavolta però Nip.

La settima edizione di quello Vip è stata alquanto turbolenta e vista la direzione eccessivamente trash che aveva preso, aveva pure potuto contare su unì intervento a gamba tesa dell’AD delle Reti Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi. Nell’editoriale del noto settimanale il conduttore ha parlato dio Fanta-TV e ha pure mandato una velata frecciatina alla D’Urso.

La frecciatina che non è passata inosservata

“La gente si fa prendere la mano e non distingue più la finzione della realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la Fanta-Tv esiste, vive e lotta insieme a noi”, ha scritto Signorini. Parlando nello specifico della D’Urso ha rivelato: “C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio Cinque. C’è chi si chiede perché se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in un caffeuccio e cha cha cha a Ballando Con Le Stelle“.

Tuttavia la stoccata è arrivata solo sul finale: “E c’è chi obietta che non ci andrà mai perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese“. Chiaramente tale battuta è da riferirsi al fatto che molti sul Web hanno sottolineato che la conduttrice campana apparisse sul Piccolo Schermo alquanto sfocata. In ogni caso, staremo a vedere se in autunno approderà o meno alla corte di Milly.