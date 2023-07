Mediaset, dopo la D’Urso anche un’altra conduttrice ha alzato i tacchi: “La pacchia è finita” | Un colpo al cuore

Mediaset, una nuova grandissima bufera riguarda le Reti. Dopo l’addio di Barbara D’Urso anche lei è stata cacciata. I fan sono increduli e non hanno più parole. “La pacchia è finita”.

Non si ferma la polemica dopo l’uscita di scena a livello di conduzione di Barbara D’Urso dal suo storico rotocalco Pomeriggio Cinque. I suoi sostenitori, compresi quelli della prima ora, non si aspettavano di certo che accadesse, per lo più non nell’immediato. È stata dunque una doccia fredda che li ha lasciati sconvolti.

Tanto più che la loro beniamina nel corso dell’ultima puntata nel salutarli aveva dato loro appuntamento con Pomeriggio Cinque proprio per l’autunno 2023. Successivamente Carmelita ha dato il via ufficiale alle sue vacanze estive, regalando meravigliosi scatti al riguardo ai suoi numerosissimi followers.

Pochi giorni dopo con un comunicato stampa ufficiale Mediaset comunicava che lei era fuori dal rotocalco. Ora si sa anche chi prenderà il suo posto. Si tratta della giornalista Myrta Merlino. La D’Urso, dopo qualche giorno di silenzio stampa, ha rilasciato una lunga e accorsata intervista a La Repubblica, dove ha espresso tutto il suo dispiacere per quel che le è successo.

Mediaset, dopo Barbara D’Urso cacciata pure lei

Chiaramente poi sono nate anche altre polemiche sul Web e la decisione presa da Pier Silvio Berlusconi e il suo staff, così come le parole di Barbara sono state fonte di nuovi discorsi. Per lei si parla ancora della possibilità di un avvicinamento alla Rai, come sussurrato in passato. Tuttavia c’è anche un altro addio che nelle ultime ore ha sconvolto i telespettatori.

Difatti una conduttrice molto stimata e una showgirl a 360°, nonché una donna bellissima e dotata di una fisicità spettacolare, non sarà più operativa all’interno dell’Azienda Del Biscione. Lo ha ammesso pure lei stessa sui Social. In ogni caso lei non ha parlato di addio vero e proprio ma di un arrivederci. Di chi si tratta?

Belen Rodriguez, “la pacchia è finita”

Stiamo parlando della splendida Belen Rodriguez. Tuttavia è già da settimane che si mormorava il fatto che lei non sarebbe più stata, a partire dalla prossima stagione, al timone di Tu Si Que Vales, programma di punta del sabato sera di Canle5, né de Le Iene. Certamente ciò aveva fatto insospettire i più, ma quasi nessuno si aspettava la fine della sua collaborazione con Mediaset, ove ha operato molto tempo.

In un messaggio condiviso in una Storia sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, la moglie di Stefano De Martino ha ringraziato tutti quanti, compresa l’Azienda Del Biscione, per gli anni trascorsi assieme a collaborare, oltre che Maria De Filippi. A riprendere la storia nelle sue è stato l’Influencer Alessandro Rosica, che ha commentato “La pacchia è finita!“.