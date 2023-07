Federica Sciarelli, orribile retroscena su Chi l’ha visto?: “Se lo faccio mi danno un calcio”

Federica Sciarelli, rivelazione fortissima da parte dell’amatissima giornalista Rai. Se fa qualcosa le danno un calcio. I fan sono sconvolti.

Quest’estate 2023 è certamente ricca di colpi di scena, nonché di docce fredde per tantissimi italiani. Sia le Reti Mediaset che Rai, sono al lavoro per dare in pasto al grande pubblico una nuova stagione TV. Inoltre entrambe stanno compiendo vere e proprie rivoluzioni all’interno dei palinsesti. Se Mediaset è chiacchieratissima per l’addio di Barbara D’Urso al rotocalco Pomeriggio Cinque, per la Rai aveva ben prima fatto scalpore il congedo di Fabio Fazio.

Un congedo avvenuto dopo ben 40 anni di onorata carriera in Rai. Ora pure l’Annunziata e la Berlinguer hanno fatto la stessa cosa. I fan di tanti conduttori e tante conduttrici si stanno pertanto chiedendo se anche altri e altre saranno messi/messe in discussione e se chiuderanno i loro rapporti lavorativi con quelle aziende che hanno dato loro lavoro per tanto tempo.

Federica Sciarelli, che da anni ritroviamo alla conduzione di Chi L’Ha Visto, ha voluto dire la sua in merito, o meglio riguardo a un chiacchieratissimo cambiamento al timone anche di questa seguitissima trasmissione di Rai Tre. Lei la conduce da 10 anni. È a serio rischio anche lei? Come stanno per davvero le cose? La verità, nient’altro che la verità!

Federica Sciarelli ha smentito ogni cosa

Chiaramente dopo che sulle Reti Mediaset, Barbara D’Urso aveva confermato nel corso dell’ultima puntata di stagione la presenza anche nella prossima per il suo Pomeriggio Cinque, nessuno se la sente di escludere qualsiasi cosa. Tanto più che anche un programma tanto seguito come l’Eredità, dopo un’impeccabile e longeva conduzione di Insinna, vedrà al suo posto nel 2024 Pino Insegno.

Intervistata dal settimanale Oggi, la Sciarelli ha smentito categoricamente il fatto di perdere la poltrona: “Chi L’Ha Visto per me è casa, e poi i direttori di Rete, tutti, quando vedono i risultati mi dicono: “Sciarelli, non è che puoi restare un altro anno?”. Tuttavia è stata un’altra sua dichiarazione, alquanto colorita, che ha lasciato sconvolti i più.

“Mi daranno un calcio”, la frase sconcertante

“Quando farò il 5% mi daranno un calcio“, ha rivelato la giornalista, facendo chiaramente intendere che in TV contano i risultati certi e i numeri. Lei su questi può certamente contare e perciò non c’è alcun motivo di temere che possa essere sostituita e/o lasciata a casa. Inoltre la Sciarelli ha poi svelato un retroscena ad oggi inedito sempre sul fronte professionale.

In poche parole le è stato chiesto di dirigere Rai Tre, ma lei avrebbe risposto di no. “Ho risposto di no. A me piace il lavoro sporco, stare al montaggio, discutere con i miei”, ha spifferato la giornalista, che è una delle più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. Italiani che sono felici di appurare di poterla rivedere nuovamente al timone del suo Chi L’Ha Visto.