Francesco Vecchi, brutta notizia improvvisa: il dispiacere l’ha sopraffatto

Francesco Vecchi non ha potuto fare a meno di comunicare una notizia triste ai propri fan. Non sta vivendo un momento roseo. Ecco cosa è successo al conduttore di Mattino Cinque.

Nato a Milano il 7 luglio 1982, Francesco Vecchi è al timone della conduzione di Mattino Cinque con Federica Panicucci. Prima di arrivare nel piccolo schermo, ne ha fatta di strada e se ha raggiunto dei buoni risultati è merito della sua indiscussa professionalità.

Dopo aver conseguito la laurea in Economia si è recato in Germania e negli Stati Uniti per portare avanti gli studi. Poi ha fatto ritorno in Italia lavorando nell’Università della Bocconi di Milano come ricercatore. Successivamente si è cimentato nella conduzione radiofonica, ma si è trattato di un breve periodo perché ha lavorato come giornalista sportivo. Basta pensare che ha condotto vari campionati di calcio , come quello in Sudafrica nel 2010.

Dal 2013 ha collaborato con TGcom24, TG5 Prima Pagina e tuttora Mattino Cinque. Ha anche contribuito a dare notorietà al quotidiano Libero e al Corriere della Sera occupandosi soprattutto di economia. Di recente ha salutato il pubblico per la pausa estiva e, come se non bastasse, la collega ha rivelato che è diventato padre.

Sposato con Tina La Loggia, i due hanno accolto nella loro vita il piccolo Enrico. “Mi tremano le gambe a pensarci. Quando l’ho sentito piangere ho pianto anch’io”, ecco cosa ha detto l’uomo prima di spegnere le telecamere dell’ultima diretta. Nonostante le gioie della paternità, pare che adesso abbia anche altro a cui pensare e non è nulla di positivo.

Triste annuncio per Francesco Vecchi

Nella puntata del 12 giugno 2023 Vecchi e la Panicucci hanno dato l’annuncio della morte di Silvio Berlusconi con le lacrime agli occhi. In questi giorni Pier Silvio Berlusconi ha preso le redini della situazione per dare una svolta alla televisione italiana.

Per ora sono confermati i programmi televisivi di Maria De Filippi e Gerry Scotti. A Tu si que vales, però, Belen Rodriguez non sarà presente. Lei in persona ha riferito ai fan che è andata via per una sua scelta, non per colpa di terzi. E per quanto riguarda Francesco Vecchi? Per lui c’era in cantiere un programma del tutto nuovo, ma si potrebbe fare marcia indietro.

Piani stravolti in Mediaset?

In poche parole per il conduttore c’era in mente un progetto da concretizzare su Rete 4 che sarebbe saltato in seguito alla proclamazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024. I più attenti hanno notato nel corso delle puntate delle sue frecciatine velate.

Infatti spesso ha ringraziato il pubblico per aver sempre preferito Mattino Cinque ad altri programmi più a passo con i tempi in termini di organizzazione e di risorse. Tutto ciò è stato messo in evidenza dal giornale Oggi.