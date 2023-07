Stefania Sandrelli, casa completamente distrutta: la scoperta è stata agghiacciante | Retroscena massacrante

Stefania Sandrelli si è lasciata andare in una confessione su una sua precedente relazione. Il gesto del partner è stato catastrofico per la sua vita privata…e la carriera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Stefania Sandrelli è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano, in quanto attrice degna di tutto rispetto. Nel corso della sua carriera ha vinto sei Nastri d’Argento e il Leone d’Oro alla Carriera durante la 62° edizione della Mostra cinematografica di Venezia.

Negli anni 70 è diventata un’icona del cinema italiano con Il conformista di Bernardo Bertolucci. Negli anni 80 ha puntato sul cinema erotico e nel 2010 ha dato una svolta alla carriera come regista del film Christine Cristina.

Per quanto riguarda la vita privata, è convolata a nozze nel 1972 con Nicky Pende, un famosissimo chirurgo che ha reso padre di Vito. Purtroppo dopo qualche anno il matrimonio è naufragato perché lei ha avuto una relazione con il collega Gerard Depardieu. Dal 1983 nella sua vita c’è Giovanni Soldati, un regista e sceneggiatore.

Prima del vincolo coniugale è finita al centro del gossip per la love story con Gino Paoli quando lui era ancora legato a un’altra. Sono diventati genitori di Amanda. Si sono detti addio per un motivo che per anni è stato tenuto segreto.

Un dolore straziante per Stefania Sandrelli

Gino Paoli aveva tentato il suicidio puntandosi una pistola sul cuore. E’ riuscito nel trovare il coraggio a compiere un simile gesto, ma per fortuna non ha mirato bene. I medici non hanno voluto portarlo in sala operatoria perché il proiettile è rimasto conficcato in un punto non fatale, ma problematico qualora ci avessero messo mano.

Ecco cosa riferì l’attrice sull’evento a la Repubblica: “Successe al secondo giorno di lavorazione. Ero arrabbiata, dissi a Paoli che con quel gesto aveva dimostrato di non amarmi…davanti a una cosa così grave cambia la prospettiva. In parte stare sul set, aiutò a superare quel momento, perché essere lontana, lavorare come una pazza…mi ha preservato dal dolore e dalle cose brutte“. Poi in una puntata in Oggi è un altro giorno ha parlato di un altro spiacevole episodio.

Il gesto d’infedeltà del cantante

I due si sono lasciati nel 1968 per colpa di un tradimento di lui. Nonostante tutto sono rimasti in buoni rapporti. Quando venne a conoscenza del gesto d’infedeltà ha reagito in mal modo.

“La casa gliel’ho distrutta perché gli ho trovato della sabbia nel letto e non era la mia…Lui se lo ricorda bene e zitto si è fatto rompere tutto quello che era rompibile. Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto”.