Luigi Berlusconi, perché è stato ‘escluso’ dal testamento: spunta la verità che nessuno aveva considerato

Ecco perché il figlio più piccolo del Cavaliere, Luigi Berlusconi, è stato escluso dal testamento del padre. Svelati i tristi motivi dietro questa storia, sicuramente non se lo meritava. Povero ragazzo, chissà se i fratelli penseranno a lui?

Come sapete, Berlusconi aveva 5 figli, avuti da compagne diverse, stiamo parlando di Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Purtroppo, quest’ultimo, a differenza dei suoi fratelli, è stato escluso dal testamento, ecco svelati i tristi motivi di questa spietata scelta.

Silvio Berlusconi è morto da quasi un mese ormai e i figli sono pronti a dividersi il vasto impero che il padre aveva messo su nel corso degli anni. Il Cavaliere, come sapete ha avuto i suoi figli da due mogli diverse, la prima, Elvira Lucia Dall’Oglio è la madre di Marina e Pier Silvio, mentre la seconda, Veronica Lario, madre di Barbara, Eleonora e Luigi. Chi più chi meno, ma tutti sono inseriti all’interno delle attività del padre, anche se hanno sempre cercato di rimanere fuori dal gossip. Sono tutti molto gelosi della loro privacy.

Chi sono i figli di Berlusconi?

Per chi non li conoscesse tutti, ecco una breve descrizione sulla prole del Cavaliere, dei quali è sempre stato molto orgoglioso. In primis abbiamo Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio. La donna è stata inserita nella classifica delle 50 donne più influenti nella realtà economica, dalla rivista Fortune. È la presidente della Fininvest e della Mondadori. È sposata con l’ex ballerino, Maurizio Vanadia e ha due bambini. Lei e Pier Silvio sono forse, i due fratelli più conosciuti dal pubblico.

Pier Silvio, come dicevamo, è il vicepresidente e l’amministratore delegato di Mediaset. Ha avuto una relazione con la modella Emanuela Mussida, dalla quale ha avuto la sua primogenita, Lucrezia Vittoria Berlusconi, la quale nel 2021 l’ha reso già nonno. Dopo la rottura con la donna, Pier Silvio ha conosciuto Silvia Toffanin, sua attuale compagna, dalla quale ha avuto altri due figli.

Barbara Berlusconi fa parte del consiglio di amministrazione di Fininvest ed è famosa per le sue relazioni che l’hanno più volte messa al centro dei rotocalchi scandalistici. La donna ha 5 figli, 3 dei quali del suo attuale compagno. Eleonora invece, è molto riservata, non si sa bene cosa faccia al momento, sappiamo solo che è mamma di 3 bambini, è divorziata, a causa del tradimento del suo ex marito. È l’unica dei suoi fratelli che non gestisce personalmente le attività di famiglia, pur detenendo il 21,42% di Fininvest. Infine, il più giovane di tutti, Luigi è sposato e ha due bambini. È consigliere dell’impresa di famiglia e titolare della società, B.e.I. Immobiliare.

C’è qualcosa che non va nel testamento…

Da pochi giorni è stato finalmente letto il testamento di Silvio Berlusconi, ma non è sfuggito a nessuno, la grave dimenticanza, cioè l’assenza del nome di suo figlio Luigi. In pratica, nel testamento scritto a mano da Silvio, poco prima di recarsi in ospedale (per l’ultima volta), ha scritto a penna le sue ultime volontà Ecco cosa cita lo scritto: “Cara Marina, Piersilvio, Barbara e Eleonora. Sto andando al San Raffaele. Se non dovessi tornare Vi prego di prendere atto di quanto segue: dalle vostre eredità di tutti i miei beni dovreste riservare queste donazioni a Paolo Berlusconi 100 milioni, a Marta Fascina 100 milioni, a Marcello Dell’Utri 30 milioni per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me. Grazie, tanto amore a tutti voi. Il vostro papà”.

In molti hanno pensato che quella omissione sia stata voluta, ma per la maggior parte delle persone, quella svista è stata solo una semplice dimenticanza, visto il momento drammatico che Berlusconi stava vivendo. Anche perché negli altri due testamenti rilasciati, i figli vengono nominati tutti.

Come scritto, ha così suddiviso: “La disponibile in parti eguali ai miei figli Marina e Pier Silvio…tutto il resto, in parti eguali, ai miei cinque figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi”. Ad ogni modo, questa svista potrebbe avere delle conseguenze concrete, in quanto i soldi che papà Silvio ha lasciato a Paolo, Marta e Marcello, potrebbero non essere presi pro- quota dall’eredità di Luigi. Chissà come andrà a finire?