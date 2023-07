Emanuele Filiberto, altro che matrimonio da favola! Pizzicato così a Los Angeles

Non è per niente un matrimonio da favola quello da Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau, i rumors che stanno girando da qualche giorno si sono definiti alla fine fondati? Il reale è stato pizzicato così a Los Angeles.

È finito il matrimonio da favola tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau? Lui nel frattempo è stato pizzicato così a Los Angeles e i suoi seguaci sono rimasti scioccati da quella terribile notizia. I rumors di questi giorni alla fine, non erano tanto rumors? Come si dice, dietro ad un pettegolezzo c’è sempre un po’ di verità.

Emanuele Filiberto si è sempre celato dietro quell’immagine della famiglia perfetta della Mulino Bianco, sperando di riacquistare punti, soprattutto tra i followers italiani, in quanto la Storia non favorisce la sua famiglia, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Emanuele Filiberto e Clotilde: la loro love story

Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau si incontrano nel 2001, grazie ad un amico comune che li presenta, cioè Alberto di Monaco. Lui di “sangue blu”, lei attrice, i due dopo un iniziale tentennamento da parte di lei, iniziano a frequentarsi seriamente. Nel 2003 convolano a nozze e negli anni successivi diventeranno genitori di Vittoria e Luisa.

Nonostante gli alti e bassi che hanno sempre vissuto: “Abbiamo attraversato, come tutte le coppie, alti e bassi. Ma siamo riusciti a trovare l’ascolto e un vero dialogo tra noi”. I due coniugi hanno confermato il fatto di vivere separati, in quanto lui fa la spola da Montecarlo a diversi altri Stati e lei faccia tappa fissa a Parigi. Ecco cosa aveva dichiarato la Courau in una vecchia intervista: “L’amore deve essere per forza vicinanza? Stare insieme sempre? L’amore è pensare all’altro quando si è lontani ed essere felici quando si sta insieme…”.

Emanuele Filiberto è stato colto in flagrante

Purtroppo quello tra Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau non è affatto un amore da favola come si pensava, in quanto lui è stato pizzicato a Los Angeles mentre baciava un’altra. Spiace dirlo, ma per Clotilde, Emanuele Filiberto non è più il suo principe azzurro e forse quella lontananza che tanto amavano fino a qualche anno fa, è iniziata a stare “stretta” a uno dei due (o forse a entrambi).

Per il momento non c’è stato nessun comunicato ufficiale dei due, ma lo scatto parla chiaro. Emanuele Filiberto di Savoia è stato beccato a Los Angeles mentre baciava appassionatamente, la cantante, Nadia Lanfranconi, la ex di Mel Gibbson. Che tra Fili e sua moglie (o ex non abbiamo capito) Clotilde, ci fosse aria di crisi si era capito già da una delle loro ultime dichiarazioni:

“Con Emanuele siamo profondamente diversi, ma allo stesso tempo sinceramente uniti. La vita non è una favola, ma una lotta…Amo profondamente Emanuele e questo sarà per la vita…”. Spiace dirlo ma non sembra affatto così! È finito il loro matrimonio?