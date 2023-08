Nina Moric, doccia gelata arrivata all’improvviso: asportato il seno d’urgenza | la scoperta raccapricciante

Nina Moric ha fatto una scoperta raccapricciante. Le hanno dovuto asportare il seno d’urgenza, quella doccia gelata arrivata all’improvviso, non fa presagire nulla di buono. La nota showgirl, se l’è vista brutta, c’è poco da dire.

Nina Moric è sempre stata al centro delle polemiche e del gossip, per via della sua precedente relazione con Fabrizio Corona, padre di suo figlio, Carlos Maria. A prescindere dagli alti e bassi vissuti, quelle dipendenze, quei problemi con la legge e così via, quando c’è di mezzo la salute, bisogna tirare su “le antenne”. La Moric questo l’ha capito forse troppo tardi. Ecco che cosa le è successo.

Nina Moric sotto shock! Asportato il seno d’urgenza

Nina Moric si è raccontata a cuor leggero, in una recente dichiarazione rilasciata al settimanale, Oggi. Ha parlato in primis del suo gravissimo problema di salute, di cui vi sveleremo i dettagli a breve e inoltre ha finalmente toccato un argomento, da sempre considerato tabù per lei, quello della paura di invecchiare.

La Moric ha infatti confermato il suo ritiro definitivo dalla televisione, in quanto a detta sua sarebbe diventato troppo tossico per lei. Inoltre ha raccontato il motivo per cui nel corso della sua carriera, si è sottoposta a tanti ritocchini estetici: “Avevo il terrore di invecchiare, che è tipica del mio ambiente di prima. E non è solo una questione di vanità. È la paura di non lavorare più. Se ti fai vedere con le rughe, ti insultano. Se le combatti, le rughe, ti insultano lo stesso. Ero schiava di quel sistema malato. Ho cercato di stare a quelle regole. Poi ho detto basta”.

È viva per miracolo

Nina Moric ha fatto una scoperta raccapricciante che purtroppo le è costata cara, infatti, le hanno dovuto asportare il seno d’urgenza. In pratica, qualche mese fa è finita in ospedale in codice rosso, in quanto una protesi del seno si è infettata, diventando viola, dolorante, gonfia e infetta: “Sono finita in codice rosso all’Humanitas. Ho rischiato, sono stata 20 giorni in ospedale. Mi hanno asportato il seno e la protesi. Ora sono un’amazzone: sa, loro si tagliavano un seno per poter tirare meglio con l’arco. La vera ferita è che non è venuto nessuno a trovarmi, tranne un amico. E ce n’era un altro che mi chiamava dagli Stati Uniti. Stop”.

La Moric adesso sta bene, ma sarà sempre triste del fatto che nel momento del bisogno accanto a lei, non ci fosse nessuno, neanche suo figlio Carlos, con il quale ha tutt’ora un rapporto complicato.